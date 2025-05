Vitória de virada sobre o Bahia garante Internacional nas oitavas da Libertadores

Foi num gramado muito molhado, em meio aos ventos circundantes e sob uma leve garoa, que levaram a temperatura para perto dos 10°C, que Internacional e Bahia fizeram um grande jogo. Só que o Colorado se deu melhor, garantindo vaga nas oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América ao vencer de virada por 2 a 1. Logo após o Esquadrão de Aço abrir o placar com Jean Lucas, o Colorado empatou com Vitinho. A virada veio aos 31, com Rafael Borré.

Como foi Internacional x Bahia pela Libertadores

A chuva que caiu sob Porto Alegre desde a madrugada e persistiu em boa parte da partida deixou sua marca na grama do Beira-Rio. O Internacional, que não tinha nada a ver com isso, começou em cima, pressionando e forçando erros do Bahia. Até para não tomar gol no começo o jogo. E não tomou. Aos 4, Rafael Borré foi derrubado na área. Nem o árbitro nem o VAR marcaram o pênalti claro. Mesmo com o domínio colorado, foi do Esquadrão a primeira jogada mais perigosa. Aos 11, uma cobrança de falta de Cauly acabou nas mãos de Anthoni. A resposta veio aos 16, quando Gustavo Prado recebeu na intermediária, avançou e bateu, para defesa de Marcos Felipe.

Aos 20, em boa jogada, a bola sobrou para Padro, de novo, chutar para intervenção do 22 baiano. Aos 23, Wesley que entrou na área driblando, mas parou na defesa. Aos 25, Borré se livrou de dois zagueiros e bateu por cima. Aos 29, foi a vez do Bahia. Em contra-ataque, Cauly avançou e tocou para Jean Lucas, que bateu rasteiro. A bola passou raspando a trave direita de Anthoni. E o jogo seguia lá e cá. Ora com ataques alvirrubros. Ora tricolores. Mas faltava o capricho no último passe ou na finalização. Ou as defesas se sobressaiam.

Com o gramado já maltratado pela chuva e todo o primeiro tempo, Colorado mostrou logo no comecinho que queria buscar a vitória. Após boa triangulação na esquerda, Alan Patrick passou para Borré que desviou para defesa no reflexo de Marcos Felipe. O Bahia teve bom ataque aos 6. Pela esquerda, Jean Lucas cruzou para Willian José cabecear. Anthoni teve tranquilidade para defender. O gol que não saiu cedo no primeiro tempo, saiu no segundo. Aos 8, novo ataque pela esquerda, a bola chegou para José chutar forte. Anthoni fez defesa parcial, a bola sobrou para Jean Lucas marcar. Gol do Bahia! 0 a 1. O Esquadrão estava se classificando, e o Inter indo para a repescagem da Sul-Americana.

Só que, três minutos depois, a bola sobrou para Alan Patrick na entrada da área baiana. O 10 acho Vitinho, que havia entrado no lugar de Gustavo Prado. O 28 chutou cruzado e empatou. Gol do Inter! 1 a 1. Aos 17, Bernabei caiu no campo sentindo a coxa esquerda e acabou substituído por Ramon. A partir do gol alvirrubro o Bahia tentou avançou a marcação e passou a dominar as ações, mas sem muito perigo. Até que, aos 27, a bola sobrou para Jean Lucas testar Anthoni de fora da área. O 24 colorado fez intervenção segura. Só que aos 31, Wesley cruzou para Borré, de cabeça virar o jogo. Gol do Inter! 2 a 1.

Só que ainda tinha jogo. Aos 38, Alan Patrick fez boa jogada pela direita, tabelou com Vitinho e entrou na área, mas chutou por cima. Cinco minutos depois, numa lambança da zaga colorada, Acevedo ficou com a bola após erro de Fernando e chutou da entrada da área, para grande defesa de Anthoni.O Esquadrão passou a dominar as ações, mas parava ou na defesa ou no camisa 24 alvirrubro.

O que vem por aí

Terminada a fase de grupo da Libertadores, agora os times viram a chave para o Brasileirão. Domingo (1º), às 20h30min (de Brasília), o Internacional recebe o Fluminense pela última das 19 partidas em 65 dias até a parada para a Data FIFA. Já o Bahia volta a Salvador para enfrentar o São Paulo, sábado (31), às 18h30min.

O sorteio da próxima fase do torneio continental acontece na segunda (2), às 12h, na sede da Conmebol. Os times serão separados em dois potes. No primeiro ficam as esquipes que terminaram em primeiro. No outro, os que ficaram em segundo. Enquanto a torcida fazia festa nas arquibancadas.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BAHIA

6ª RODADA – FASE DE GRUPOS – COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de maio, 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Jean Lucas (8’/2º), Vitinho (11’/2º), Rafael Borré (31'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Fernando (I);Luciano Juba (B)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda: R$ 1.232.653

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 31.313

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Gustavo Prado (Vitinho), Rafael Borré (Lucca) e Wesley (Ronaldo).

BAHIA (Técnico: ROGÉRIO CENI)

Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Kayky), Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

4️⃣ Quarto árbitro: Sebastian Zunino (ARG)

🖥️ VAR: Hector Paletta (ARG)