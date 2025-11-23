menu hamburguer
Internacional

Base do Internacional garante vaga na final da Copa Sul Sub-17

Celeiro de Ases levou a melhor no confronto com o Avaí

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 23/11/2025
13:18
Internacional sub-17 comemora gol
Internacional comemora gol (Foto: Lucas Costa/SC Internacional)
O Celeiro de Ases, base do Internacional, garantiu vaga na final da Copa Sul Sub-17. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Avaí, no sábado (22), na Morada dos Quero-Queros, a classificação veio no placar agregado, já que a gurizada colorada havia vencido a ida por 2 a 0. Afinal será contra o Coritiba. As datas dos confrontos ainda não estão definidas, mas o jogo da ida será com mando da equipe paranaense.

Os comandados de Filipe Mattos chegam à decisão com a melhor campanha da competição. O Celeiro de Ases soma sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, além de possuir o melhor ataque e a melhor defesa do torneio.

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, o Alvirrubro criou as principais oportunidades. O Leão, porém, abriu o placar em jogada de bola parada, com Caio. Mesmo em desvantagem, o Colorado seguiu dominando as ações.

Na reta final do primeiro tempo, João Kempes fintou o defensor e sofreu pênalti. João Bezerra, artilheiro do Celeiro de Ases na competição, soltou a bomba no canto e deixou tudo igual. Na etapa final, o Inter continuou controlando a posse de bola e dominando as ações, mas perdendo várias chances. Mas o Avaí fechou o placar com Renato, aos 32.

Na fase de grupos, Colorado e Coritiba empataram em 1 a 1, em Alvorada. O Coxa teve seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Garantiu a classificação ao passar pelo Grêmio nas semifinais. Perdeu em Porto Alegre por 4 a 2, venceu em casa por 2 a 0 e conquistou a vaga nos pênaltis, por 4 a 3.

Confira os jogos do Celeiro de Ases

Semifinal

  • Inter 1x2 Avaí
  • Avaí 0x2 Inter

Quarta de final

  • Barra-SC 0x3 Inter
  • Inter 3x0 Barra-SC

Fase de grupos

  • Inter 1x1 Coritiba
  • Azuriz 1x2 Inter
  • Inter 4x0 Juventude
  • Figueirense 1x1 Inter
  • Grêmio 0x2 Inter
  • Inter 1x0 Criciúma
João Bezerra, comemora gol do Internacional sub-17
João Bezerra comemora gol do Internacional sub-17 (Foto: Lucas Costa/SC Internacional)

