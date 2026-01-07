O Internacional se prepara para rescindir o contrato de patrocínio máster com a Alfa. Firmado no início do ano passado, o acordo com a casa de apostas foi anunciado à época como o maior da história do clube e previa repasses anuais de R$ 50 milhões. Nos últimos meses, contudo, a patrocinadora ficou inadimplente.

Pelo acordo, a Alfa deveria repassar mensalmente R$ 4,16 milhões ao Inter. O contrato prevê que os depósitos aconteçam sempre entre os dias 10 e 12, mas desde outubro a empresa começou a atrasá-los. Naquela oportunidade, o pagamento aconteceu já na virada para novembro.

Outros dois atrasos nos repasses foram registrados nos pagamentos de novembro e dezembro. A direção do Inter, então, notificou a Alfa de forma extrajudicial solicitando explicações.

A Alfa passa por mudança no quadro societário e estaria passando por dificuldades financeiras. A casa de apostas também patrocinava o Grêmio, que já rescindiu o contrato também motivado por atrasos nos pagamentos.

Fim do patrocínio com a Alfa vem em momento financeiro delicado do Inter

O rompimento do contrato com a Alfa é mais um problema que o Inter precisar lidar em um momento em que o clube passa por dificuldades financeiras. Nas últimas semanas, o Internacional viu jogadores importantes deixarem o elenco como forma de quitar dívidas e dar algum reforço ao cofre.

Nos primeiros dias de 2026, o clube conseguiu apenas renovar contratos ou, no caso do colombiano Carbonero, confirmar sua prioridade de compra. O Internacional pagou US$ (cerca de R$ 22 milhões) ao Racing para adquirir os direitos federativos do jogador. Desse total, US$ 400 mil foram no momento do empréstimo, e os outros US$ 3,6 milhões foram parcelados em seis vezes de US$ 600 mil.