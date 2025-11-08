Internacional dá bobeada, e Bahia empata no fim pelo Brasileirão
Inter abriu 2 a 0, mas cedeu o empate com gol nos últimos minutos
De um lado, o Internacional precisando vencer para abrir vantagem sobre o Z4. De outro, o Bahia necessitando da vitória para escapar da má fase. Apoiado pela torcida do início ao fim e com outra postura em campo, o Colorado foi melhor até o fim, abriu 2 a 0, as duas vezes com Vitinho, mas bobeou, e o Tricolor Baiano buscou o 2 a 2, com Willian José e Tiago, na partida do começo da noite deste sábado (8), no estádio Beira-Rio.
Com o resultado da partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvirrubro chegou a 37 pontos, abrindo quatro sobre o Santos, 17º colocado. O Peixe já entra em campo na noite deste domingo (9), contra o Flamengo, no Maracanã. Já o Esquadrão de Aço permanece foi 53 pontos, dois à frente do Botafogo, que enfrenta o Vitória, no Barradão, também no domingo.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Bahia
Internacional e Bahia entraram em campo pressionados pela necessidade de vitória. Nervosas, as equipes abusaram nos erros de passes nos minutos iniciais. O Colorado forçava o cerco no campo adversário, enquanto o Tricolor arriscava na velocidade, nas costas dos laterais gaúchos. Aos poucos, porém, o Alvirrubro começou a ganhar espaço, se encaixar e a empilhar chances.
Aos 15, Thiago Maia lançou Borré na área. O 19, porém, tirou tanto do goleiro, que a bola foi para fora. Um minuto depois, lance polêmico. Mercado roubou a pelota no meio, e ela sobrou para Carbonero, que avançou a dribles e marcou um golaço. Na revisão do VAR, o árbitro viu falta do zagueiro. Gol anulado e muita reclamação do lado vermelho.
Aos 24, no entanto, valeu. Alan Patrick, em lance de Alan Patrick, lançou Bruno Gomes, que foi ao fundo. O 15 passou para Vitinho chutar cruzado e abrir o placar. Gol do Inter! 1 a 0. O Esquadrão sentiu o gol. E o Alvirrubro, que não tinha nada a ver com isso, seguiu pressionando. Aos 33, Borré perdeu outro gol, ao bater em cima de Ronaldo.
Mais dois minutos, em outra bola roubada, Alan Patrick colocou o 19 de novo na cara de Ronaldo. O goleiro salvou e, no rebote, Vitinho mandou por cima. Aos 36, o time soteropolitano mostrou ainda estar vivo. Pulga foi lançado às costas de Bruno Gomes. O 16 baiano invadiu a área e viu Ivan crescer à sua frente. Na batida do atacante, o 12 colorado salvou o que seria o empate.
Como foi o segundo tempo de Internacional x Bahia
O jogo voltou com as equipes iguais e logo aos 3, o Internacional ampliou. De novo a dupla do primeiro tempo. Do campo de defesa, Bruno Gomes fez lançamento na medida para Vitinho, na intermediária. O 28 arrancou, driblou Santi Arias e bateu na saída de Ronaldo. Gol do Inter! 2 a 0. Na saída, Colorado roubou a bola e ela sobrou para Vitinho bater, dessa vez por cima.
Aos 10, o Bahia tentou diminuir. Em cobrança de falta, a defesa do Inter tirou para a entrada da área e, de voleio, Willian José tocou perto do poste direito de Ivan. Aos 15, deu certo. Pela direita, Ademir venceu Bernabei e cruzou rasteiro, encontrando o 12, que venceu a zaga e Ivan. Gol do Bahia! 2 a 1.
O gol recolocou o time de Rogério Ceni no jogo. Do seu lado, o Inter começou a tentar tirar a velocidade do jogo, demorando nas cobranças de falta e laterais. Aos 24, o Bahia quase empatou. Éverton Ribeiro, que havia entrado no lugar de Michel Araújo, cobrou falta e a bola quicou na frente de Ivan. No reflexo, o 12 mandou para escanteio.
Aos 28, em cobrança de escanteio, Alan Patrick colocou na cabeça de Richard, que acertou o travessão. Na resposta, Willian José cruzou da direita. A bola rebateu e ficou viva para Ademir chutar de primeira por cima. Aos 41, o Tricolor quase empatou. Livre na área, Willian José bateu no pé da trave direita de Ivan, a bola correu em cima da linha, bateu na outra trave e chegou às mãos dos 12 gaúcho.
Aos 48, o Esquadrão conseguiu igualr. Iago cruzou, David Duarte desviou de cabeça e a bola sobrou para o garoto da base Tiago que finalizou junto à trave direita alvirrubra. Gol do Bahia! 2 a 2. Aos 51, quase saiu o terceiro para o visitante. Em boa jogada pelo meio, a bola chegou a Cauly que bateu travado pela zaga. Com o apito final, o apoio da torcida colorada terminou e a vaia estourou no Beira-Rio.
O que vem por aí
Com a parada para a Data Fifa, Internacional e Bahia só voltam a campo no dia 20. O Colorado enfrenta o Ceará na Arena Castelão, às 21h30min (de Brasília). Com terceiro amarelo, Thiago Mais desfalcará o Inter. Mais cedo, às 18h30min, o Esquadrão de Ação recebe o Fortaleza, na Arena Fonte Nova. O Tricolor não terá Michel Araújo, que levou o terceiro amarelo.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X BAHIA
33ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 8 de novembro de 2025, 18h30min (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio
🥅 Gols: Vitinho (24/1º e 3'/2º), Wiilian José (15'/2º) e Tiago (48'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Carbonero, Ivan Quaresma, Luis Otávio e Thiago Maia (I); Iago e Michel Araújo (B)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 148.114
🧑🤝🧑 Público pagante: 16.825
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia (Richard) e Alan Patrick (Óscar Romero); Vitinho (Gustavo Prado), Borré (Alan Rodríguez) e Carbonero.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba (Iago); Erick (Acevedo), Jean Lucas, Michel Araújo (Éverton Ribeiro) e Erick Pulga (Tiago); Ademir (Cauly) e Willian José.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
4️⃣ Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
