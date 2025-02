Melhores momentos: Internacional faz 2 a 0 no Caxias

Gramado ruim e calor fora do normal para uma cidade serrana, com sol a pino e 30°C. Esse foi o palco da vitória do Internacional sobre o Caxias, às 16h30min (de Brasília) deste sábado (22), em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2025. Com dois gols de Vitinho, em jogadas que envolveram também o lateral-direito Aguirre e o volante Bruno Henrique. Com o placar, o time do técnico Roger Machado vai com vantagem para o confronto de volta, no próximo sábado (1º/3).

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Com a bola quicando mais do que rolando, Internacional e Caxias tiveram um primeiro tempo equilibrado, quase sem chances. Aos 12, o Colorado teve duas chances em sequência. Bruno Henrique levantou na área, mas a bola caiu no pé de Alison, que quase fez contra. Na cobrança do escanteio, Wanderson colocou na cabeça de Carbonero, que mirou na goleira. Kelvin, porém, tocou para fora de novo. Na volta da parada para técnica para hidratação, o Caxias chegou duas vezes com perigo. Aos 32, Mantuan recebeu na frente da área e chutou. Anthoni fez a única defesa da etapa inicial. Quatro minutos depois, Richard foi lançado sozinho e chutou a bola na rede. Só que estava impedido.

Bruno Henrique participou das jogadas dos dois gols Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

No segundo tempo, as duas equipes retornaram como foram para o intervalo. Mas sem jogadas de criação, as duas equipes tinham dificuldade de superar as defesas. Até que, aos 22, Aguirre recebeu lançamento de Bruno Henrique na direita e tocou para Vitinho dentro da área. O 28 colorado teve sangue frio para tirar o zagueiro e chutar cruzado. Gol! Um a zero Internacional. O trio voltou a brilhar cinco minutos depois. Aguirre tocou para Bruno Henrique que encostou para o meia. O 28 chutou cruzado de novo. Bola na rede! Dois a zero Colorado. Como o placar praticamente definido, o jogo seguiu sem grande perigos até o apito final, mas com a torcida alvirrubra gritando olé nas trocas de passe coloradas.

continua após a publicidade

Vitinho falou na saída de campo:

– No primeiro tempo tivemos muita dificuldade, até pelo campo bem ruim. No segundo tempo, conseguimos ver melhor os espaços e fazer os gols.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Internacional pode empatar ou perder por 1 a 0 no jogo de volta, marcado para o sábado de Carnaval (1º/3), às 21h30min, no estádio Beira-Rio. Como o regulamento não prevê gol qualificado, se o time grená vencer por 2 a 1, a classificação será decidida nos pênaltis.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internaciona

✅ FICHA TÉCNICA

Caxias x Internacional

JOGO DE IDA DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: sábado de fevereiro de 2025, às 16h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Vitinho (25’ e 27’/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Lucas Cunha (C); Bernabei (I).

continua após a publicidade

✅ESCALAÇÕES

CAXIAS (Técnico: Luizinho Vieira)

Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Mantuan (Yago) e Nicholas; Tomas Bastos, Calyson (Paulinho) e Richard.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Ramon) e Wanderson (Gustavo Prado); Carbonero (Lucca) e Valencia.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

🚩 Assistentes: Lucio Flor (RS) Daniel Stanislau (R) 🖥️ VAR: Anderson da Silva Farias (RS)