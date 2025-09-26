Vila Nova acerta retorno de técnico para o fim da Série B

O Vila Nova acertou a contratação do técnico Umberto Louzer, 45 anos, nesta sexta-feira (26). Ele substitui o treinador Paulo Turra, demitido na noite de quarta-feira (24).

Umberto Louzer venceu a concorrência com Cláudio Tencatti, que também foi procurado pela diretoria do Tigre. O comandante, que treinou o clube goiano em 2019, chega com o auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Marcelo Rohling.

O contrato do novo técnico é até o fim de 2026. A ideia da direção é de que o Vila Nova termine a Série B com tranquilidade para poder planejar a próxima temporada junto com Umberto Louzer.

A estreia dele acontece somente contra o atual líder Criciúma na quinta-feira (1), no estádio OBA, pela 30ª rodada da Série B. O treinador até se junta ao elenco em Novo Horizonte (SP), mas o auxiliar fixo do clube, Ariel Mamede, é quem comanda o Tigre diante do Novorizontino no domingo (28), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada.

Em mau momento, o Vila Nova vive um jejum de seis jogos sem vitória, com quatro empates e duas derrotas. A última vitória foi em 16 de agosto no clássico contra o Goiás.

Por conta da série negativa, o Tigre caiu para a 13ª posição, com 37 pontos, a nove pontos do grupo do acesso. Já a diferença para a ZR é de sete pontos.

Umberto Louzer é o quarto técnico do Vila Nova em 2025

O Vila Nova acertou com o quarto treinador para a temporada. Antes de Umberto Louzer, Paulo Turra foi o terceiro treinador do clube goiano nesta temporada. Contratado em 4 de agosto, Paulo Turra ficou apenas oito partidas, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O Tigre começou com Rafael Lacerda, que foi campeão estadual após 19 anos e levou o time até a terceira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Cruzeiro. Na Série B, o técnico foi demitido após o revés para o Botafogo-SP, fora de casa, e acumular três derrotas seguidas. Na ocasião, a equipe também ocupava a nona posição, com 16 pontos.

Para o lugar dele, o Vila Nova trouxe Luizinho Lopes, que já tinha comandado o clube no ano passado e acabou desligado do Paysandu, que era o lanterna da Segundona. Ele ficou por nove partidas, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sendo duas consecutivas.

Carreira de Umberto Louzer

Umberto Louzer estava desempregado há um mês, desde a saída do Novorizontino. Foto: Higor Basso/Novorizontino

Umberto Louzer começou a carreira em 2018, no Guarani, e saiu a duas rodadas do fim da Série B após o time não ter mais chance de acesso. No ano seguinte, ele trabalhou no Vila Nova por oito jogos (4V, 3E, 1D) e pediu o desligamento para treinar o Coritiba.

Depois da demissão no Coxa, ele conquistou o acesso à Série A com a Chapecoense em 2020. Ele ainda treinou o Atlético-GO e Sport. O último trabalho foi no Novorizontino, com nove vitórias, oito empates e sete derrotas em 24 partidas - ele foi demitido no final de agosto, quando o Tigre saiu do G-4.