De olho na Copinha, Robson muda de posição no Palmeiras e cita Gómez como referência

Falta pouco para o time Sub-20 do Palmeiras entrar em campo para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. O time fará sua estreia na segunda-feira (5), contra o Monte Roraima-RR, às 19h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri. Titular absoluto e líder dentro de campo, o zagueiro Robson, de 19 anos, disputará o torneio pela segunda vez e, desta vez, como um dos capitães da equipe.

continua após a publicidade

➡️'Cabeça em outro lugar', convocação e artilharia: a virada de chave de Flaco López no Palmeiras

Antes de defender o Alviverde, o beque atuava pelo Flamengo-SP. Em menos de dois anos de clube, Robson consolidou-se como uma peça fundamental na base e chegou à Seleção Brasileira Sub-20. O jogador, no entanto, chegou ao clube como volante de forte marcação, tendo sua posição alterada posteriormente pelo técnico Lucas Andrade.

- Cheguei no fim de 2023, demorei um pouco para me adaptar. Mas, depois da Copinha de 2024, treinei bem e consegui achar meu espaço. Hoje, me sinto como zagueiro, mas nunca vou dizer que não jogo mais de volante, porque é uma posição que gosto muito. Às vezes, até pedia para jogar como volante durante os jogos, porque me sinto bem, mas não tem jeito, sou zagueiro mesmo - revelou o jovem.

continua após a publicidade

A Cria da Academia cita o zagueiro Gustavo Gómez como uma referência e menciona semelhança com o ídolo alviverde.

- O zagueiro Robson é um capitão que marca muito firme e ataca bem a bola. Faço o simples, o que tem que ser feito. Me inspiro muito no Gustavo Gómez, procuro sempre assistir aos jogos dele para fazer as mesmas coisas, a forma de defender é parecida. A Copinha é a Copa do Mundo da Base. É uma vitrine para todos, uma chance que muitos têm para mudar de vida - disse Robson.

➡️ Aproveitamento de reservas faz Palmeiras ir ao mercado por atacantes

Palmeiras na Copinha 2026

Na próxima edição, o Verdão fará parte do Grupo 27, ao lado de Batalhão-TO, Monte Roraima-RR e Remo, com sede em Barueri. O Palmeiras vai em busca do terceiro título da competição de base, conquistando o primeiro troféu em 2022, quando goleou o Santos por 4 a 0 na final. No ano seguinte, o Alviverde foi bicampeão ao superar o América-MG por 2 a 1 na decisão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras