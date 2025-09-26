Athletico x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletico e Operário-PR se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela abertura da 29ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Furacão está na quinta posição, com 45 pontos, a um ponto do Novorizontino, último time dentro do G-4, enquanto o Fantasma é o 11º colocado, com 39 pontos, e ainda sonha com acesso.

Athletico x Operário-PR CAP OPE 29ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 27 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) Assistentes Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Como chegam Athletico e Operário-PR?

O Athletico venceu o Athletic por 3 a 0, na Arena Sicredi, e chegou a seis vitórias seguidas, com sete partidas de invencibilidade. A última derrota na Série B foi por 4 a 2 para o Criciúma, fora de casa, em 11 de agosto.

O técnico Odair Hellmann tem a baixa do zagueiro Carlos Terán, que se machucou no último jogo - Léo Pelé assume a vaga. Já o atacante Mendoza retorna de suspensão.

O Operário-PR vem de vitória por 2 a 1, de virada, diante do Amazonas, em casa, e também está invicto há sete jogos, mas com três vitórias e quatro empates. O último revés foi por 2 a 1 para o então líder Goiás, na Serrinha, em 9 de agosto.

Para o jogo, o técnico Alex de Souza tem o desfalque do meio-campista Léo Cittadini, que estreou e saiu com dores no quadril. Já o volante Zuluaga retorna de suspensão.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Operário-PR pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X OPERÁRIO-PR

29ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (27), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé; Benavídez, Patrick, Zapelli e Esquivel; Dudu, Julimar e Viveros.

OPERÁRIO-PR (Técnico: Alex de Souza)

Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga (Pedro Vilhena), Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim.