Alex embala no Operário-PR e chega a sete jogos de invencibilidade na Série B

O Operário-PR venceu o Amazonas por 2 a 1, de virada, pela 28ª rodada da Série B, e aumentou a série invicta. Com Alex no comando, o Fantasma não perde há sete jogos na Segundona.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A série invicta do time alvinegro soma três vitórias e quatro empates. A última derrota foi por 2 a 1 para o líder Goiás, na Serrinha, em 9 de agosto.

Somente no returno, com nove jogos disputados, o Fantasma tem o terceiro melhor rendimento: 16 pontos, com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. Athletico (20 pontos) e Criciúma (16 pontos) estão à frente.

continua após a publicidade

Com o bom momento, o Operário-PR assumiu a nona colocação, com 39 pontos, e está a sete do Novorizontino, último time dentro do G-4. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de subir para a Série A é de somente 4,1%.

- Fechamos sete rodadas de invencibilidade. Nossa última derrota foi para o Goiás, em Goiânia, em uma noite em que tivemos uma boa participação, mas escapou. Depois disso, estamos competindo bem - avaliou Alex, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

O treinador de 48 anos assumiu o Fantasma em uma condição delicada, em 16 de junho. O time estava na 15ª posição, com 14 pontos em 12 rodadas.

Na época, a distância para o Botafogo-SP, que abria a ZR, era de quatro pontos. Agora, o clube paranaense está nove pontos acima do Volta Redonda, 17º colocado - o risco de queda é de apenas 0,56%.

Com Alex, o Fantasma também conseguiu reverter o quadro de levar mais gols do que marcar: passou de 14 para 31 gols marcados, e de 16 para 27 gols sofridos, com saldo positivo de quatro. A equipe alvinegra tem a oitava melhor campanha como mandante e a 10ª como visitante.

- É uma equipe que eu acredito, pela forma como vejo o jogo, que tem tentado controlar bem os jogos e sofrido pouco. No último jogo, em Ribeirão Preto, nós vencíamos até faltando três ou quatro minutos. Neste jogo (Amazonas), poderíamos ter definido o 3 a 1 no mesmo minuto. Esse caos do jogo a gente tem conseguido controlar, além de competir bem. Vamos seguir trabalhando para, cada vez mais, pontuar - completou.

Atual campeão paranaense, o Operário-PR tinha como objetivo fazer uma "Série B tranquila", algo que passou a acontecer com a chegada de Alex. Na próxima rodada, o Fantasma encara o Athletico no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada - o Furacão também está invicto há sete partidas, mas com seis vitórias consecutivas.

Números de Alex no Operário-PR

16 jogos 6 vitórias 7 empates 3 derrotas 52% de aproveitamento 17 gols marcados 11 gols sofridos

Alex comanda treino do Operário-PR. Foto: André Jonsson/OFEC

Carreira de Alex

O último trabalho de Alex foi no Antalyaspor, da Turquia, onde foi demitido em janeiro. No comando da equipe, somou 21 jogos, com oito vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Além da experiência no futebol turco, o ex-meia também trabalhou nas categorias de base do São Paulo e comandou a equipe principal do Avaí. No clube catarinense, esteve à frente em apenas 18 partidas, com seis vitórias, quatro empates e oito derrotas, com aproveitamento de 40%.

Nesse período, o Leão da Ilha balançou as redes 22 vezes e sofreu 25 gols, em jogos válidos pela Série B, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense.

Alex se tornou ídolo no Brasil e fora

Como jogador, Alex é considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Conquistou títulos importantes, como a Copa Mercosul (1998), a Copa do Brasil (1998) e a Libertadores (1999) pelo Palmeiras. Também foi protagonista da histórica campanha do Cruzeiro na temporada de 2003, quando o clube conquistou a tríplice coroa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

No Fenerbahçe, construiu uma trajetória de ídolo. Contratado em 2004, deixou sua marca com 184 gols e 161 assistências em 374 partidas. Sua passagem foi decisiva para a conquista de três títulos do Campeonato Turco e duas Copas da Turquia. Também fez parte do elenco responsável pela melhor campanha do clube na Liga dos Campeões, chegando às quartas de final na temporada 2007/2008.