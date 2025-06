Vila Nova demite técnico que viralizou por fama de ‘retranqueiro’

O Vila Nova demitiu o técnico Rafael Lacerda, 40 anos, na tarde desta quarta-feira (11). O comandante ficou conhecido por desabafar e viralizar ao rebater a fama de "retranqueiro".

O auxiliar-técnico João Antônio e o analista de desempenho Mateus Bolívar também deixaram os cargos.

Apesar da demissão, o Tigre fez questão de ressaltar o trabalho de Rafael Lacerda. Sob seu comando, o clube voltou a conquistar o título goiano, algo que não acontecia desde 2005.

- A conquista do Campeonato Goiano é um testemunho de sua capacidade e da qualidade de seu trabalho. Encerrou um jejum de 20 anos, com sua liderança e trabalho como aspectos fundamentais para dar fim a esse deserto de duas décadas, marcando seu nome de forma definitiva na instituição - afirmou, em nota.

Na Série B, contudo, o Tigre está em um mau momento e vem de três derrotas seguidas para Criciúma (1x0, fora), Novorizontino (1x0, casa) e Botafogo-SP (2x1, fora). O jejum aumenta para quatro revezes se contar o jogo da Copa do Brasil para o Cruzeiro. A última vitória foi contra o Athletico por 2 a 1, em 17 de maio, em Goiânia.

Rafael Lacerda deixa o Vila Nova na nona colocação do Brasileiro, com 16 pontos em 11 rodadas: cinco vitórias, um empate e cinco derrotas - aproveitamento de 48%. O Colorado volta a campo contra o América-MG na sexta-feira (13), às 19h, no estádio OBA.

Técnico rebate fama de 'retranqueiro'

- Fui num evento do clube e fui chamado de retranqueiro. Lá de onde eu venho, do Sul, retranqueiro se chama organizado, porque time que toma muito gol não chega a lugar nenhum. O Vila era tão ofensivo assim antes do Lacerda? Aí passaram 19 anos sem conquistar o Estadual - cutucou, em entrevista coletiva há dois meses.

Na sequência, o treinador ressaltou que conquistou todos os objetivos em sua chegada. O Vila foi campeão goiano e chegou até a terceira fase da Copa do Brasil, eliminado pelo Cruzeiro. Lacerda não comentou da meta do clube na Série B.

- No Brasileiro, quer jogar só pra frente? Quando cheguei aqui, me falaram para ganhar clássico, não perder para o Paysandu, ser campeão e, no mínimo, classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Bati os objetivos ou não? Com todo respeito, não faço nada sozinho, tem toda uma comissão por trás e um grupo comprometido - completou, na época.

Ao todo, Rafael Lacerda teve 15 vitórias, nove empates e nove derrotas em 33 partidas pelo Vila Nova.

Rafael Lacerda teve 54,5% de aproveitamento pelo Vila Nova. Foto: Roberto Corrêa/VNFC

Nota oficial do Vila Nova

