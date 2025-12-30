Mais uma edição da Copinha está prestes a começar. Principal competição das categorias de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne os principais times do Brasil. Enquanto algumas equipes somam inúmeros títulos, outras entram em campo buscando a taça inédita na história do clube. O Lance! traz aqui todos os campeões da Copinha para você relembrar.

Na última temporada, o São Paulo venceu o Corinthians de virada por 3 a 2 e conquistou o quinto título do Tricolor paulista no torneio. Destaque para Ryan Francisco, eleito craque e artilheiro da competição, e Paulinho, craque do jogo. Em 2026, novos nomes devem surgir e ganhar espaço no cenário brasileiro.

Veja a lista atualizada dos maiores campeões da Copinha

Corinthians – 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)

Grandes revelações

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição, como Vinicius Jr., Cafu, Kaká, Lucas Moura, Casemiro, Robinho, Neymar, Gabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Marquinhos, Malcom, Lucas Paquetá, Endrick, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida.

Curiosidades da Copinha

Fred, ídolo do Fluminense, é o detentor do gol mais rápido na história da Copinha, O centroavante marcou um gol com 3,17 segundos, do meio-campo, em partida do América-MG contra o Vila Nova.