Vila Nova contrata técnico ex-Athletico e Santos

O Vila Nova acertou a contratação do técnico Paulo Turra, 51 anos, na noite de domingo (3). Ele substitui Luizinho Lopes, demitido na sexta-feira (1).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Tigre agiu rápido após perder de 2 a 1 para o Coritiba, com um a mais por 60 minutos e em casa, na última rodada. Paulo Turra já comandou o elenco colorado no treino desta segunda-feira (4) e terá uma semana de trabalho antes de fazer a estreia em campo.

Nono colocado, com 27 pontos, o Vila Nova visita o Paysandu na segunda-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no estádio da Curuzu. A distância para o G-4 é de seis pontos, a 18 rodadas do fim.

continua após a publicidade

Paulo Turra é o terceiro técnico do Vila Nova em 2025

Paulo Turra será o terceiro treinador do clube goiano nesta temporada. O Tigre começou com Rafael Lacerda, que foi campeão estadual após 19 anos e levou o time até a terceira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Cruzeiro.

Na Série B, o técnico foi demitido após o revés para o Botafogo-SP, fora de casa, e acumular três derrotas seguidas. Na ocasião, a equipe também ocupava a nona posição, com 16 pontos.

continua após a publicidade

Para o lugar dele, o Tigre trouxe Luizinho Lopes, que já tinha comandado o clube no ano passado e acabou desligado do Paysandu, que era o lanterna da Segundona. Ele ficou apenas nove partidas, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sendo duas consecutivas.

Carreira de Paulo Turra

Paulo Turra foi auxiliar de Felipão na China, no Palmeiras e no Furacão. Foto: Fabio Wosniak/Athletico

Ex-atleta, Paulo Turra começou a carreira de técnico no Novo Hamburgo e passou por Esportivo-RS, Brusque, Operário-PR, Avaí e Caxias. Depois, ele passou a ser auxiliar-técnico de Luiz Felipe Scolari de 2017 a 2022.

Em 2023, ele foi efetivado por Felipão, que virou diretor-técnico, como técnico do Athletico e conquistou o título invicto do Campeonato Paranaense. Paulo Turra acabou demitido durante a Série A por conta da ida do dirigente para ser técnico do Atlético-MG, algo que o Furacão tratou como traição de Scolari.

No mesmo ano, o técnico ficou apenas sete jogos no Santos, que acabou rebaixado depois para a Série B, e teve o último trabalho no Vitória de Guimarães, de Portugal, com seis partidas. Ele estava desempregado desde outubro de 2023.