Pezzolano define nova comissão técnica do Internacional

Paulo Pezzolano definiu a nova comissão técnica do Internacional. Em entrevista ao programa Punto Penal, do Canal 10, um dos principais programas esportivos do Uruguai, o novo comandante da casamata colorada divulgou os nomes que estarão ao seu lado na temporada. O grupo será formado por um coordenador, dois auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Já trabalhando na análise do elenco e de atletas sugeridos para contração, os profissionais se apresentarão no CT Parque Gigante no primeiro sábado de 2026, dia 3.

Nova comissão técnica do Inter

O trio de auxiliares é formado por Matías Filippini, Esteban Coco Conde e Mauro Jarodich. Conde foi ex-goleiro do Nacional-URU e teve passagem como técnico do Danubio-URU. O outro é um jovem de apenas 24 anos. Fillipini será o coordenador do grupo.

continua após a publicidade

– Ele carrega todos os detalhes para que não chegue todos os problemas a mim – explicou Pezzolano sobre a função de Filippini.

Completam o time o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas. Sobre Álvarez, o técnico afirmou que trata-se do melhor profissional da área no Uruguai na atualidade.

Matías Filippini, coordenador da comissão técnica de Paulo Pezzolano (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Inter vive ano de transição

O novo comandante alvirrubro também falou da motivação para ter escolhido o Inter. O uruguaio comentou que foi procurado por clubes da Espanha, da França e da Rússia, mas que optou pelo Inter porque gostou do projeto e da possibilidade de retornar ao futebol brasileiro:

continua após a publicidade

– O Inter é um clube gigante. Sabemos o que representa internacionalmente. Vai ser um ano de transição e vamos armar tudo bem para catapultar o Inter de volta a seu lugar, que é no topo da tabela. Quando fui conhecer tudo internamente, vi que estava tudo alinhado, sabendo o que querem. Isso favorece muito.