menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Novorizontino troca de técnico após sair do G-4 da Série B

Tigre do Vale contrata Enderson Moreira para a vaga de Umberto Louzer

imagem cameraEnderson Moreira trabalhou no Avaí e no América-Mg em 2025. Foto: Divulgação/América-MG
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 26/08/2025
18:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Novorizontino trocou de técnico após sair do G-4 da Série B. Umberto Louzer foi demitido na segunda-feira (25), e Enderson Moreira assumiu oficialmente nesta terça-feira (26).

continua após a publicidade

Relacionadas

O treinador assinou contrato até o final de 2026 e será apresentado na quarta-feira 27).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão aconteceu após a derrota por 2 a 0 para o Criciúma na sexta-feira (22), no Heriberto Hülse, em confronto direto. O revés fez o time catarinense assumir a quarta colocação e deixar o Tigre no Vale na quinta posição, ambos com 36 pontos - a diferença é no número de vitórias (12 a 10).

O Novorizontino estava no G-4 há 13 rodadas consecutivas e agora acumula um jejum de cinco jogos, com três derrotas e dois empates. A última vitória foi por 1 a 0 contra o Goiás, em 23 de julho, em casa.

continua após a publicidade

Enderson Moreira será o terceiro técnico do clube na temporada. Eduardo Baptista foi demitido após o Paulistão, e Umberto Louzer ficou da segunda até a 23ª rodada da Série B - a estreia do Brasileirão foi comandada pelo auxiliar Ben-Hur.

O Tigre do Vale volta a campo contra o Athletico no sábado (30), às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B.

Carreira de Enderson Moreira

Enderson Moreira, 53 anos, estava no América-MG e foi dispensado no começo de agosto após 10 jogos, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Com a sequência, o Coelho entrou dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Em 2025, ele também comandou o Avaí e foi campeão catarinense, mas optou por não renovar o acordo antes da mesma Segundona. O principal motivo foi o desgaste no dia a dia, já que o clube convive com salários atrasados.

Experiente na Série B, Enderson Moreira foi tricampeão com Botafogo (2021), América-MG (2017) e Goiás (2012). O técnico ainda foi tricampeão goiano com o Goiás e ganhou os Estaduais com o Internacional (2011), Santos (2015), Fortaleza (2021), Bahia (2019) e Sport (2023).

Umberto Louzer no Novorizontino

Umberto Louzer foi demitido na segunda-feira (25). Foto: Higor Basso/Novorizontino

Umberto Louzer, 45 anos, foi demitido do CRB em 26 de março e assumiu o Novorizontino no começo de abril na vaga de Eduardo Baptista. Ele comandou o Tigre do Vale em 24 partidas, sendo 22 na Série B e dois Copa do Brasil.

Ao todo, foram nove vitórias, oito empates e sete derrotas. A equipe foi eliminada no torneio mata-mata para o Corinthians e ocupa a quinta colocação da Segundona.

Além dele, também deixam o clube o auxiliar-técnico Caio Autuori e o preparador físico Marcelo Rohling.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias