Novorizontino troca de técnico após sair do G-4 da Série B
Tigre do Vale contrata Enderson Moreira para a vaga de Umberto Louzer
O Novorizontino trocou de técnico após sair do G-4 da Série B. Umberto Louzer foi demitido na segunda-feira (25), e Enderson Moreira assumiu oficialmente nesta terça-feira (26).
O treinador assinou contrato até o final de 2026 e será apresentado na quarta-feira 27).
A decisão aconteceu após a derrota por 2 a 0 para o Criciúma na sexta-feira (22), no Heriberto Hülse, em confronto direto. O revés fez o time catarinense assumir a quarta colocação e deixar o Tigre no Vale na quinta posição, ambos com 36 pontos - a diferença é no número de vitórias (12 a 10).
O Novorizontino estava no G-4 há 13 rodadas consecutivas e agora acumula um jejum de cinco jogos, com três derrotas e dois empates. A última vitória foi por 1 a 0 contra o Goiás, em 23 de julho, em casa.
Enderson Moreira será o terceiro técnico do clube na temporada. Eduardo Baptista foi demitido após o Paulistão, e Umberto Louzer ficou da segunda até a 23ª rodada da Série B - a estreia do Brasileirão foi comandada pelo auxiliar Ben-Hur.
O Tigre do Vale volta a campo contra o Athletico no sábado (30), às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B.
Carreira de Enderson Moreira
Enderson Moreira, 53 anos, estava no América-MG e foi dispensado no começo de agosto após 10 jogos, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Com a sequência, o Coelho entrou dentro da zona de rebaixamento.
Em 2025, ele também comandou o Avaí e foi campeão catarinense, mas optou por não renovar o acordo antes da mesma Segundona. O principal motivo foi o desgaste no dia a dia, já que o clube convive com salários atrasados.
Experiente na Série B, Enderson Moreira foi tricampeão com Botafogo (2021), América-MG (2017) e Goiás (2012). O técnico ainda foi tricampeão goiano com o Goiás e ganhou os Estaduais com o Internacional (2011), Santos (2015), Fortaleza (2021), Bahia (2019) e Sport (2023).
Umberto Louzer no Novorizontino
Umberto Louzer, 45 anos, foi demitido do CRB em 26 de março e assumiu o Novorizontino no começo de abril na vaga de Eduardo Baptista. Ele comandou o Tigre do Vale em 24 partidas, sendo 22 na Série B e dois Copa do Brasil.
Ao todo, foram nove vitórias, oito empates e sete derrotas. A equipe foi eliminada no torneio mata-mata para o Corinthians e ocupa a quinta colocação da Segundona.
Além dele, também deixam o clube o auxiliar-técnico Caio Autuori e o preparador físico Marcelo Rohling.
