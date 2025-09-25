Vila Nova demite técnico ex-Athletico e Santos em menos de dois meses

O Vila Nova demitiu o técnico Paulo Turra, 51 anos, na noite de quarta-feira (24). Ele estava no cargo desde o começo de agosto.

A decisão da diretoria aconteceu após o empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no estádio OBA, pela 28ª rodada da Série B. O Tigre vive um jejum de seis jogos sem vitória - a última foi em 16 de agosto.

- O treinador já foi comunicado. Futebol é resultado. Estamos em uma sequência sem vitória e precisamos nos mexer. Por essa razão, a gente pode pecar por muita coisa, a gente peca até pelo excesso de ação, mas pela omissão jamais - afirmou o presidente Hugo Jorge Bravo, em entrevista coletiva.

Contratado em 4 de agosto, Paulo Turra ficou apenas oito partidas no comando do Vila Nova. O comandante iniciou com duas vitórias contra o Paysandu e Goiás, mas depois engatou a sequência negativa de seis confrontos, com quatro empates e duas derrotas.

O técnico pegou o Tigre na nona colocação, na 20ª rodada, a seis pontos do G-4. Agora, o time goiano está na 12ª posição, a nove pontos do grupo do acesso. Já a diferença para a ZR é de sete pontos.

Vila Nova negocia para ter quarto técnico 2025

Paulo Turra foi o terceiro treinador do clube goiano nesta temporada. O Tigre começou com Rafael Lacerda, que foi campeão estadual após 19 anos e levou o time até a terceira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Cruzeiro.

Na Série B, o técnico foi demitido após o revés para o Botafogo-SP, fora de casa, e acumular três derrotas seguidas. Na ocasião, a equipe também ocupava a nona posição, com 16 pontos.

Para o lugar dele, o Tigre trouxe Luizinho Lopes, que já tinha comandado o clube no ano passado e acabou desligado do Paysandu, que era o lanterna da Segundona. Ele ficou apenas nove partidas, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sendo duas consecutivas.

Agora, sem Turra, o Vila Nova fez contato com dois nomes: Cláudio Tencati e Umberto Louzer. Interinamente, o auxiliar Ariel Mamede comanda os treinos.

A próxima partida é contra o Novorizontino no domingo (28), às 16h (de Brasília), fora de casa.

Carreira de Paulo Turra

Paulo Turra foi auxiliar de Felipão na China, no Palmeiras e no Furacão. Foto: Fabio Wosniak/Athletico

Ex-atleta, Paulo Turra começou a carreira de técnico no Novo Hamburgo e passou por Esportivo-RS, Brusque, Operário-PR, Avaí e Caxias. Depois, ele passou a ser auxiliar-técnico de Luiz Felipe Scolari de 2017 a 2022.

Em 2023, ele foi efetivado por Felipão, que virou diretor-técnico, como técnico do Athletico e conquistou o título invicto do Campeonato Paranaense. Paulo Turra acabou demitido durante a Série A por conta da ida do dirigente para ser técnico do Atlético-MG, algo que o Furacão tratou como traição de Scolari.

No mesmo ano, o técnico ficou apenas sete jogos no Santos, que acabou rebaixado depois para a Série B, e teve o último trabalho no Vitória de Guimarães, de Portugal, com seis partidas. Ele estava desempregado desde outubro de 2023 quando acertou com o Vila Nova, mas durou apenas oito jogos.