Vila Nova contrata ex-técnico de lanterna da Série B

O Vila Nova acertou a contratação do técnico Luizinho Lopes, que saiu há 10 dias do Paysandu, lanterna da Série B. Ele substitui Rafael Lacerda, demitido na quarta-feira (11).

O acerto entre o treinador e o Tigre foi rápido, poucas horas depois da decisão de trocar de comando. Luizinho Lopes já comandou o elenco colorado no treino desta quinta-feira (12).

O técnico retorna ao Vila Nova após passagem no ano passado, quando foi demitido na reta final do Brasileiro. Na época, foram 11 vitórias, sete empates e oito derrotas em 26 rodadas da Série B - aproveitamento de 51% e fora do G-4, o que se concretizou ao término da competição.

Já nesta temporada, o treinador vem de um trabalho irregular no Paysandu. Ele foi campeão da Copa Verde contra o Goiás e vice do rival Remo na final do Campeonato Paraense. Na Série B, entretanto, ele deixou o Papão na última posição, com três empates e sete derrotas em 10 jogos, sem nenhuma vitória conquistada.

Luizinho Lopes passou pelo Vila Nova na Série B de 2024. Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova

Vila Nova vive jejum de vitórias

O Vila Nova também está em um momento conturbado na Série B e vem de três derrotas seguidas para Criciúma (1x0, fora), Novorizontino (1x0, casa) e Botafogo-SP (2x1, fora). O jejum aumenta para quatro revezes se contar o jogo da Copa do Brasil para o Cruzeiro. A última vitória foi contra o Athletico por 2 a 1, em 17 de maio, em Goiânia.

Tigre ocupa a nona colocação da Série B, com 16 pontos em 11 rodadas: cinco vitórias, um empate e cinco derrotas - aproveitamento de 48%. Luizinho Lopes estreia contra o América-MG na sexta-feira (13), às 19h (de Brasília), no estádio OBA.