O Grêmio acertou o pagamento total da dívida com o atacante Braithwaite, 34 anos, nesta semana. O Tricolor tinha sido notificado extrajudicialmente pelo jogador dinamarquês na metade de dezembro.

A pendência do Imortal com Braithwaite era de R$ 7 milhões, referentes às luvas de assinatura. Sob gestão do novo presidente Odorico Roman, a diretoria pagou R$ 5 milhões na semana passada e mais R$ 2 milhões na segunda-feira (29).

O departamento jurídico do atleta alertou a direção tricolor na troca de mandato, através de um email. Em julho, com o mandatário Alberto Guerra, o Grêmio renovou o vínculo do atacante de junho de 2026 para o fim de 2027.

Esse é o terceiro débito que o clube consegue encerrar durante o mês. Na semana retrasada, o Tricolor pagou dezembro e o 13º salário dos jogadores, enquanto no final da semana passada quitou R$ 7 milhões da dívida de Arezo com o Granada, da Espanha, que gerou o transfer ban.

A cúpula do Imortal afirmou que esperava usar uma venda recente para encerrar as pendências urgentes. O atacante Alysson foi negociado ao Aston Villa, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (R$ 63,8 milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus - o Grêmio tem 80% dos direitos do jogador.

Braithwaite no Grêmio

Contratado no final de julho de 2024, Braithwaite foi importante na recuperação do Grêmio e marcou oito gols em 20 jogos no Brasileirão, além de dar duas assistências. Neste ano, o atacante dinamarquês fez 15 gols e deu três passes decisivos.

Os números em 2025 poderiam ser ainda melhores, mas Braithwaite se machucou contra o Mirassol, pela Série A, em 13 de setembro. Ele sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e tem previsão de retorno para março do ano que vem.

Ao todo, ele tem 23 gols e cinco assistências em 55 jogos pelo Grêmio.