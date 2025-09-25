Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira e assume a liderança da Série B

Em confronto direto, o Criciúma venceu o Coritiba por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (25), no Couto Pereira, pela 28ª rodada da Série B. Rodrigo e Nicolas, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do jogo para o Tigre.

Com o triunfo, o Criciúma chegou a 49 pontos e assumiu a liderança da Segundona pela primeira vez. Vice-líder, o Goiás tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols (15 a 8).

Já o Coxa caiu para a terceira colocação, com 47 pontos. O Novorizontino fecha o G-4, em quarto, com 46 pontos.

O jogo

O Coritiba começou melhor a partida, mas não criou chances claras de gol. As finalizações mais perigosas vieram de fora da área, com Josué e Gustavo Coutinho, mas por cima do travessão. A partir dos 20 minutos, o Criciúma equilibrou as ações, apostou nas bolas aéreas e deu certo.

Aos 31, Jhonata Robert cobrou falta de longe, pelo lado direito, e Rodrigo ganhou de Maicon pelo alto para cabecear no canto de Pedro Morisco. 1x0. Quatro minutos depois, após cobrança de lateral, Rodrigo subiu entre Maicon e Jacy, desviou para perto da pequena área, e Nicolas apareceu por trás de Tiago Coser para, de primeira e esquerda, mandar para as redes. 2x0.

Criciúma marcou dois gols no primeiro tempo e venceu o Coritiba, pela Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Na volta do intervalo, o Coxa esboçou uma pressão e até gerou boas oportunidades. Sebá Gómez, da meia-lua, acertou a trave. Depois, Lucas Ronier fez jogada individual, entrou na área e chutou colocado rente à trave. O goleiro Alisson também fez boa defesa em batida de Josué de fora da área.

Após o abafa inicial, o Tigre voltou a controlar a vantagem e teve alguns contra-ataques para aproveitar e errou nas decisões finais. Com o fim da partida, a torcida coxa-branca vaiou a equipe e protestou contra o técnico Mozart.

O Criciúma agora está invicto há oito jogos, com seis vitórias e dois empates. A última derrota foi por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa, em 1 de agosto. No returno, o Tigre tem a melhor campanha (6V, 2E, 1D), ao lado do Athletico, com aproveitamento de 74%.

O Coritiba, por outro lado, vem de duas derrotas seguidas e tem três revezes nos últimos cinco jogos. A diferença para o rival Furacão, primeiro time fora do G-4, caiu para dois pontos.

Veja os gols de Coritiba 0x2 Criciúma, pela Série B

Próximos jogos de Coritiba e Criciúma na Série B

O Coritiba volta a campo contra o Avaí na segunda-feira (29), às 19h30, na Ressacada. O Criciúma recebe o lanterna Paysandu no domingo (28), às 16h, no Heriberto Hülse. Os jogos são válidos pela 28ª rodada.