Artilharia em xeque: o saldo das contratações ofensivas do Atlético-MG em 2025

O ataque foi, disparado, o setor que mais recebeu investimentos do Atlético pensando na temporada de 2025. A diretoria apostou alto, trazendo um grande número de contratações, com reforços considerados de peso e que exigiram cifras relevantes.

Dentro de campo, porém, o retorno não foi o esperado. Alguns desses atacantes até conseguiram mostrar bom futebol, se adaptaram rapidamente e encerram a temporada bem, sendo vistos como peças importantes para o próximo ano. Outros, apesar da expectativa criada e do investimento feito, não conseguiram se firmar, alternaram entre atuações apagadas e períodos no banco de reservas, o que deixa o futuro indefinido no clube.

Balanço dos investimentos do Atlético para o ataque em 2025

Para reforçar o setor ofensivo, o Galo contratou cinco jogadores em definitivo e trouxe um por empréstimo, distribuídos entre as janelas de transferências do início e do meio do ano. Somente para viabilizar essas chegadas, o clube investiu mais de 120 milhões de reais.

Junior Santos - Junior Santos foi o reforço mais caro da janela do Atlético. Para tirá-lo do Botafogo, o clube mineiro desembolsou cerca de 8 milhões de euros, valor aproximado de 48 milhões de reais. A expectativa era alta, já que o atacante chegava como uma das principais apostas para dividir o protagonismo ofensivo com Hulk. No entanto, sua passagem pelo Galo em 2025 ficou longe do esperado.

O jogador conviveu com lesões ao longo da temporada e, mesmo quando esteve à disposição, não conseguiu engrenar nem demonstrar o mesmo nível apresentado pelo Botafogo em 2024, ano em que foi o artilheiro da Libertadores, com 10 gols.

As atuações abaixo do esperado e a falta de ritmo de jogo fizeram com que se tornasse alvo frequente de críticas da torcida. Apesar disso, segundo apuração do Lance!, o Atlético pretende contar com Junior Santos na próxima temporada, apostando em uma recuperação e na volta do bom futebol.

Cuello - O atacante argentino foi um dos reforços que deram retorno esportivo ao Atlético. Contratado no fim de janeiro, vindo do Athletico Paranaense, o jogador rapidamente se adaptou ao novo clube e, logo nos primeiros jogos, apresentou bom futebol e atuações consistentes, o que o levou a se tornar peça fundamental da equipe ao longo da temporada.

A boa fase, porém, acabou sendo interrompida no terço final do ano por uma grave lesão no tornozelo. Apesar da seriedade do problema, a recuperação foi considerada recorde pelo departamento médico do Galo: pouco mais de dois meses após se machucar, o atleta já havia retornado aos treinamentos. Totalmente recuperado, ele chega a 2026 com expectativas de voltar a ser um nome importante no elenco alvinegro.

Rony - Rony foi outro reforço considerado de peso contratado pelo Atlético-MG. Para contar com o atacante, o clube desembolsou cerca de 40 milhões de reais ao Palmeiras, equipe pela qual o jogador viveu grandes temporadas e construiu um histórico vencedor.

Ao longo do ano, Rony esteve entre os atletas mais utilizados do elenco. Versátil, atuou em diferentes funções: aberto pelos dois lados do ataque, como centroavante mais fixo entre os zagueiros e até como ala pela direita, compondo a linha de cinco no esquema de Sampaoli. Apesar da alta minutagem, suas atuações não empolgaram a torcida e renderam muitas críticas, principalmente pelo alto número de chances desperdiçadas.

Ainda assim, o atacante sempre demonstrou entrega, intensidade e disposição em campo, mesmo quando a técnica não apareceu, a vontade foi evidente. Para 2026, sua permanência segue indefinida, já que o jogador recebeu sondagens de clubes interessados.

João Marcelo - João Marcelo chegou ao Atlético em março de 2025, contratado junto ao Guarani após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Paulista. O atacante assinou contrato com o Galo até dezembro de 2029, em uma negociação que custou cerca de R$ 3 milhões aos cofres do clube mineiro.

Apesar da expectativa criada em torno de sua chegada, o jovem teve poucas oportunidades no time principal ao longo da temporada. Ao todo, disputou 11 partidas, sem conseguir se firmar no elenco. Com espaço reduzido, alternou entre a equipe profissional e o time sub-20, sem alcançar a evolução esperada pela comissão técnica.

Com pouco espaço na equipe, João Marcelo foi negociado por empréstimo de um ano com opção de compra para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

Dudu - O experiente atacante chegou ao Atlético em maio, mas só pôde estrear em junho, com a abertura da janela de transferências do meio do ano no futebol nacional. Veio do rival Cruzeiro, após uma saída conturbada e marcada por polêmicas, o que aumentou a expectativa e a atenção em torno de sua contratação.

Sob o comando de Cuca, Dudu teve atuações irregulares e não conseguiu se firmar como peça fundamental da equipe. Já com a chegada de Sampaoli, o cenário mudou: o atacante assumiu o protagonismo, reencontrou o bom futebol e se consolidou como titular da posição. Especialmente na reta final da temporada, teve excelentes atuações, foi decisivo em momentos importantes e conquistou a confiança do treinador.

Biel - O atacante de beirada chegou ao Atlético em julho como uma tentativa de solucionar os problemas do setor, que vinha sendo um dos mais carentes da equipe. Ele veio do Sporting, de Portugal, por empréstimo de um ano, com cláusula de obrigação de compra caso atinja metas previamente estipuladas em contrato.

Dentro de campo, porém, o jogador não conseguiu corresponder às expectativas. Mesmo quando recebeu oportunidades, não apresentou bom futebol, não conseguiu se firmar e teve dificuldades para engatar uma sequência de atuações.

Sua passagem ficou ainda mais marcada negativamente por um gol desperdiçado nos minutos finais da decisão da Copa Sul-Americana e pelo pênalti perdido na disputa de penalidades, episódios que renderam fortes críticas da torcida. Com contrato válido até o meio do ano, o futuro do atacante para a próxima temporada segue indefinido.