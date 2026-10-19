AO VIVO: Siga Corinthians x Vitória pelo Brasileirão

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

⏰LANCE A LANCE - CORINTHIANS X VITÓRIA

*EM ATUALIZAÇÃO

➡️ Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

6' - 1T - Yuri Alberto recebe na área, mas bola espirrada fica com Lucas Arcanjo

0'30'' - 1T - A primeira finalização é do Vitória, para defesa tranquila de Hugo Souza

0' - 1T - Começa a partida na Neo Química Arena

PRÉ-JOGO

Camarote? Não! Seedorf acompanha a partida na arquibancada, atrás do banco do Corinthians.

Hino Nacional executado na Neo Química Arena! Bola rola em instantes.

Time no gramado! Protocolo iniciado.

O técnico Seedorf não está no BID, mas marcará presença na Neo Química Arena.

VITÓRIA ESCALADO!

CORINTHIANS ESCALADO! A equipe tem quatro desfalques e vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard, Vitinho e Yuri Alberto.

Timão terá ação diferenciada na camisa no jogo desta segunda-feira (19).

Jogo muito importante para o Corinthians. Fala, setorista!

➡️ Escalação: Corinthians sofre com desfalques, e auxiliar mira mudanças

Como chegam as equipes?

O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.

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Pablo López Vidal, auxiliar técnico, e Clarence Seedorf, treinador do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.