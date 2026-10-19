Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: Siga Corinthians x Vitória pelo Brasileirão

Partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 19:01
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Corinthians x Vitória na Neo Química Arena pelo Brasileirão Séria A
Corinthians x Vitória na Neo Química Arena pelo Brasileirão Séria A (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

⏰LANCE A LANCE - CORINTHIANS X VITÓRIA

*EM ATUALIZAÇÃO

➡️ Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

6' - 1T - Yuri Alberto recebe na área, mas bola espirrada fica com Lucas Arcanjo

0'30'' - 1T - A primeira finalização é do Vitória, para defesa tranquila de Hugo Souza

0' - 1T - Começa a partida na Neo Química Arena

PRÉ-JOGO

  • Camarote? Não! Seedorf acompanha a partida na arquibancada, atrás do banco do Corinthians.
  1. Hino Nacional executado na Neo Química Arena! Bola rola em instantes.
  1. Time no gramado! Protocolo iniciado.
  • O técnico Seedorf não está no BID, mas marcará presença na Neo Química Arena.
  • VITÓRIA ESCALADO!
  • CORINTHIANS ESCALADO! A equipe tem quatro desfalques e vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard, Vitinho e Yuri Alberto.
  • Timão terá ação diferenciada na camisa no jogo desta segunda-feira (19).
  • Jogo muito importante para o Corinthians. Fala, setorista!

➡️ Escalação: Corinthians sofre com desfalques, e auxiliar mira mudanças

Como chegam as equipes?

O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.

continua após a publicidade
Dois membros da comissão técnica do Corinthians em treino de futebol, sorrindo no campo.
Pablo López Vidal, auxiliar técnico, e Clarence Seedorf, treinador do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Seedorf na beira do gramado antes de Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

Há 1 minuto
Camisa Corinthians

Corinthians

Corinthians está escalado para confronto diante do Vitória

Há 1 hora
Gustavinho e Bontempo na partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos

Gustavinho e Bontempo se destacam, e Santos termina o jogo com seis Meninos da Vila

Há 2 horas
Briga em Atlético x Cruzeiro sub-20 (reprodução Cruzeiro TV)

Futebol Nacional

Sete expulsões e 'gol que Pelé não fez': Atlético e Cruzeiro protagonizam jogo eletrizante no sub-20

Há 2 horas
Renato Gaúcho, técnico do Grêmio

Futebol Nacional

Renato descarta pedido de demissão no Grêmio e cobra elenco

Há 2 horas
Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro

Cruzeiro x Remo: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Há 4 horas
Mais LANCE!
Equipe do Santos durante a partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos alcança posto de melhor visitante do pós-Copa e bate marca da década no Brasileirão

Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense

TJRJ confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã

Andres Gomez deixa o campo irritado ao ser expulso contra o Boca Juniors pelo Vasco

Vasco tem desfalques de peso para semifinal contra o Boca Juniors

Copa Sul-Americana 2026 - Vasco x Boca Juniors

Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

Pedro Strozember será candidato à presidência do Vasco (

Oposição do Vasco confirma Pedro Strozenberg como candidato à presidência

Estádio de São Januário antes da partida entre Vasco e Olímpia

Promessa de São Januário assina 1º contrato profissional no Vasco

Breno Bidon com a camisa do Corinthians

Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Vitória no Brasileiro

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre possível expulsão em Bahia x Flamengo

Jogadores do Atlético na academia do CT (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Foco total na decisão: Veja a programação semanal do Atlético

Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18)

Lucas Veríssimo sente lesão na coxa e pode aumentar a lista de lesionados do Santos

Matheus Pereira abraça Kaio Jorge

Cruzeiro: Kaio Jorge exalta parceria com Matheus Pereira

Jogador do Botafogo chuta a bola durante treino

Gestão Esportiva na Prática: O futebol não nos deve explicações

Ronaldo, ex-dono da SAF do Cruzeiro

Ronaldo Fenômeno assina SAF da Inter de Limeira com aporte milionário