AO VIVO: Siga Corinthians x Vitória pelo Brasileirão
Partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
⏰LANCE A LANCE - CORINTHIANS X VITÓRIA
*EM ATUALIZAÇÃO
➡️ Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'
6' - 1T - Yuri Alberto recebe na área, mas bola espirrada fica com Lucas Arcanjo
0'30'' - 1T - A primeira finalização é do Vitória, para defesa tranquila de Hugo Souza
0' - 1T - Começa a partida na Neo Química Arena
PRÉ-JOGO
- Camarote? Não! Seedorf acompanha a partida na arquibancada, atrás do banco do Corinthians.
- Hino Nacional executado na Neo Química Arena! Bola rola em instantes.
- Time no gramado! Protocolo iniciado.
- O técnico Seedorf não está no BID, mas marcará presença na Neo Química Arena.
- VITÓRIA ESCALADO!
- CORINTHIANS ESCALADO! A equipe tem quatro desfalques e vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard, Vitinho e Yuri Alberto.
- Timão terá ação diferenciada na camisa no jogo desta segunda-feira (19).
- Jogo muito importante para o Corinthians. Fala, setorista!
➡️ Escalação: Corinthians sofre com desfalques, e auxiliar mira mudanças
Como chegam as equipes?
O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.
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A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.
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