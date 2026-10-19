O técnico Clarence Seedorf acompanha a partida entre Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem condições de comandar a equipe à beira do campo, o holandês assiste ao jogo das arquibancadas, próximo aos torcedores.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Seedorf está localizado no setor Oeste Inferior do estádio, atrás do banco de reservas do Corinthians. O treinador não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dentro do prazo necessário para participar da partida.

continua após a publicidade

Apesar da ausência no banco de reservas, o holandês poderá manter contato com os integrantes da comissão técnica durante o confronto. Além disso, terá acesso ao vestiário da equipe, inclusive no intervalo, para acompanhar o trabalho realizado pelos profissionais responsáveis pelo comando do time.

A regularização de Seedorf depende da conclusão do processo de emissão de seu visto de trabalho. Segundo o Corinthians, o documento pendente é a certidão de antecedentes criminais, cuja chegada está prevista para o início desta semana.

continua após a publicidade

O clube informou que solicitou a documentação necessária ao treinador logo no primeiro dia, mas os prazos de emissão no país europeu impediram a conclusão do procedimento antes do duelo com o Vitória.

Com isso, Léo Porto, auxiliar da comissão técnica permanente, ficou responsável por comandar a equipe nesta segunda-feira (19).

Sem regularização no BID da CBF, Clarence Seedorf assiste à partida contra o Vitória no setor Oeste Inferior (Foto: Mateus Araujo/Pera Photo Press/Folhapress)

Corinthians x Vitória

A comissão técnica de Clarence Seedorf promoveu mudanças na escalação do Corinthians. Entre as principais novidades estão as entradas de Angileri, Vitinho e Lingard na equipe titular, enquanto Matheus Bidu e Kaio César começam a partida no banco de reservas.

continua após a publicidade

Além das alterações nas peças, o Corinthians apresenta uma formação tática diferente da utilizada pelo ex-treinador Fernando Diniz. A equipe passa a atuar com três atacantes, em uma mudança na organização ofensiva preparada pela nova comissão técnica.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard, Vitinho e Yuri Alberto.