Sem registro no BID, Seedorf assiste Corinthians x Vitória da arquibancada
Holandês acompanha duelo no setor Oeste Inferior da Neo Química Arena.
O técnico Clarence Seedorf acompanha a partida entre Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem condições de comandar a equipe à beira do campo, o holandês assiste ao jogo das arquibancadas, próximo aos torcedores.
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Seedorf está localizado no setor Oeste Inferior do estádio, atrás do banco de reservas do Corinthians. O treinador não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dentro do prazo necessário para participar da partida.
Apesar da ausência no banco de reservas, o holandês poderá manter contato com os integrantes da comissão técnica durante o confronto. Além disso, terá acesso ao vestiário da equipe, inclusive no intervalo, para acompanhar o trabalho realizado pelos profissionais responsáveis pelo comando do time.
A regularização de Seedorf depende da conclusão do processo de emissão de seu visto de trabalho. Segundo o Corinthians, o documento pendente é a certidão de antecedentes criminais, cuja chegada está prevista para o início desta semana.
O clube informou que solicitou a documentação necessária ao treinador logo no primeiro dia, mas os prazos de emissão no país europeu impediram a conclusão do procedimento antes do duelo com o Vitória.
Com isso, Léo Porto, auxiliar da comissão técnica permanente, ficou responsável por comandar a equipe nesta segunda-feira (19).
Corinthians x Vitória
A comissão técnica de Clarence Seedorf promoveu mudanças na escalação do Corinthians. Entre as principais novidades estão as entradas de Angileri, Vitinho e Lingard na equipe titular, enquanto Matheus Bidu e Kaio César começam a partida no banco de reservas.
Além das alterações nas peças, o Corinthians apresenta uma formação tática diferente da utilizada pelo ex-treinador Fernando Diniz. A equipe passa a atuar com três atacantes, em uma mudança na organização ofensiva preparada pela nova comissão técnica.
Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard, Vitinho e Yuri Alberto.
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