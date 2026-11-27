O Botafogo tem uma decisão neste sábado (28), contra o Bahia, valendo a permanência na Série A do Brasileirão, e pode ter um aliado especial para o jogo. Distante ao longo da temporada, a torcida promete comparecer em peso para ser o 12º jogador em campo e ajudar nos três pontos mais importantes da temporada de 2026.

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Mobilizar a torcida tem sido um grande desafio para o Glorioso, que vê o segundo semestre sufocar a SAF financeira e esportivamente. As partes vivem relação conturbada, principalmente pela frustração da queda de um projeto.

Se há dificuldade para fazer a bola entrar e a mesma tentativa em relação à energia em campo, chegou a hora do torcedor alvinegro "carregar no colo" para, ao menos, deixar o time na 16ª colocação. Tudo avisado, cenário político exposto e a urgência por não parar na Série B em um momento de transição de gestão.

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Ainda que em período de protestos, tanto no CT, estádio ou na sede social de General Severiano, as campanhas por estádio cheio ganham corpo. O Botafogo promove, mas, na verdade, quem faz o movimento no dia a dia é o torcedor.

Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

E sem merecimento por parte do clube, que não tem ajudado ou retribuído o carinho com o mínimo em campo. O cenário mostra que a arquibancada acordou — tarde — e resolveu chamar a responsabilidade. Uma força, um "empurrão", mas que só dará resultado com o empenho nas quatro linhas.

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A expectativa da diretoria alvinegra é de cerca de 40 mil torcedores no Nilton Santos, com promoção de ingresso "dois por um" sendo feita na plataforma oficial do clube. A média ao longo da temporada é de cerca de 15 mil por partida.

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Nas últimas duas campanhas pela presença da torcida em casa, o Botafogo teve sucesso em campo: triunfos por 1 a 0 contra Chapecoense e Atlético-MG. Contra o São Paulo, no empate por 1 a 1, não houve uma movimentação parecida devido à goleada anterior sofrida para o Corinthians.

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O Botafogo chega na penúltima rodada do Brasileirão somando 43 pontos, na 14ª colocação. Uma vitória garante a equipe matematicamente na elite, enquanto um tropeço deixa tudo aberto para combinação de resultados.