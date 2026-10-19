Corinthians está escalado para confronto diante do Vitória
Timão busca encerrar sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão
O Corinthians está escalado para enfrentar o Vitória nesta segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra busca encerrar a sequência de oito derrotas consecutivas na competição.
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Para o confronto, o Corinthians não contará com o técnico Clarence Seedorf à beira do campo. O treinador ainda aguarda a conclusão do processo de emissão do visto de trabalho e, por isso, não poderá comandar a equipe diante do Vitória. Sem o comandante, o auxiliar fixo do clube, Léo Porto, comanda a equipe.
O documento pendente para a regularização do holandês é a certidão de antecedentes criminais, cuja chegada está prevista para o início desta semana. Segundo o clube, toda a documentação necessária foi solicitada a Seedorf logo no primeiro dia, mas os prazos de emissão no país europeu impediram a conclusão do procedimento antes da partida.
Além da ausência do treinador, o Corinthians terá quatro desfalques. O volante Raniele e os atacantes Zakaria Labyad e Kayke seguem em recuperação de cirurgias no joelho esquerdo. Já Memphis Depay está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.
Escalação do Corinthians:
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard, Vitinho e Yuri Alberto.
Escalação do Vitória:
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia, Erick e Renê.
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