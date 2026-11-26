Seda sem filtro: programa aborda o ano do futebol carioca e mudanças para 2027
Temporadas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, e as novidades no Estadual, são o tema desta semana
O programa "Seda sem filtro", apresentado pelo jornalista Vicente Seda e que vai ao ar toda quinta-feira, 19h, na Lance!TV, no Youtube, aborda nesta semana a temporada dos quatro grandes clubes cariocas e as novidades para o campeonato local em 2027. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) realizará a reunião do seu Conselho Arbitral nesta sexta-feira e a comissão de arbitragem da entidade deverá apresentar diversas novidades, entre elas a introdução de um cartão azul. As mudanças precisam ainda ser aprovadas pelos clubes.
E, no Rio, os principais clubes do estado tiveram temporadas bem distintas. Vasco e Botafogo viveram intensas turbulências nos bastidores, inclusive com a chegada de novos investidores depois de tratativas desastradas nas SAFs de ambas as instituições.
O Fluminense, por sua vez, bateu na trave e, por pouco, não chegou à final da Libertadores, mas vem conseguindo ser eficiente, mesmo com pouco investimento. Já o Flamengo chega ao fim do ano precisando fazer ajustes em suas finanças, ainda sem definição se fará ou não mudanças no departamento de futebol e já planejando uma janela de transferências sem extravagâncias no início de 2027.
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