Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

Corinthians e Vitória estão se enfrentando nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026. E a cena de Clarence Seedorf, técnico do Timão, durante o pré jogo chamou atenção dos torcedores.

➡️AO VIVO: Siga Corinthians x Vitória pelo Brasileirão

Veja o momento:

Antes da partida iniciar, Seedorf foi gravado pela transmissão da partida pulando junto com outros torcedores o famoso 'Poropopo', música que é cantada pelos corinthianos, o que agradou os internautas nas redes sociais. Veja a repercussão:

continua após a publicidade

Corinthians: Seedorf não aparece no BID e fica fora contra o Vitória

O técnico Clarence Seedorf não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, não estará no banco de reservas do Corinthians na partida contra o Vitória, marcada para segunda-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians tinha até as 19h desta sexta-feira (16) para regularizar a situação do novo treinador. No entanto, o clube não conseguiu concluir os trâmites necessários e apresentar toda a documentação dentro do prazo, o que impede a presença de Seedorf na partida.

continua após a publicidade

A expectativa agora é que Clarence Seedorf faça sua estreia no comando do Corinthians no dia 24 de outubro, diante do Vasco da Gama, às 18h30, em São Januário, pela 32ª Campeonato Brasileiro.

Sem o novo treinador à beira do campo, Léo Porto, auxiliar técnico da comissão permanente do Corinthians, e Raony Thadeu, coordenador de Análise e Desempenho, comandam a equipe no confronto contra o Vitória.

continua após a publicidade

Seedorf durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Como chegam os times?

O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.

A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Escalação: Corinthians sofre com desfalques, e auxiliar mira mudanças

O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.