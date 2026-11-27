Dez anos depois de sobreviver à queda do avião da Chapecoense, tragédia que matou 71 pessoas a caminho da final da Copa Sul-Americana de 2016 contra o Atlético Nacional, Jackson Follmann revisitou as lembranças daquele episódio e contou como reconstruiu a própria vida. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-goleiro falou sobre os desafios da recuperação e compartilhou histórias marcantes do período que mudou seu destino.

Apesar de ter perdido uma perna em decorrência do acidente na Colômbia, Follmann contou sobre os sonhos que teve após a tragédia e a relação com os sobreviventes Alan Ruschel e Neto. Ele também falou sobre a nova fase profissional, como palestrante, empresário e comunicador.

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O ex-goleiro ainda detalhou seu retorno à Colômbia, em 2017, o reencontro com o sargento Nelson Bermúdez, primeiro socorrista a resgatá-lo, e a convivência diária com Danilo, goleiro titular da Chapecoense que vivia grande fase naquela temporada.

A visita ao Camp Nou para enfrentar o Barcelona e a forma como o filho compreende a história e a importância do pai também foram temas da entrevista.

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O acidente como crime e a cicatriz dez anos depois

Ao falar sobre as lembranças da queda do avião, Jackson Follmann revelou que nunca teve pesadelos relacionados ao acidente. Mesmo diante da dimensão da tragédia, os sonhos com os ex-companheiros foram sempre positivos. O ex-goleiro também afirmou que considera o episódio um crime que poderia ter sido evitado e explicou como a experiência mudou sua maneira de enxergar a vida, com maior valorização do presente e da família.

— Pesadelos eu nunca tive do acidente, nem logo depois, recentemente, nem depois de dez anos. Os sonhos que tive sempre foram bons, com os meus amigos. Lógico que, se tratando da grandeza dessa tragédia, a gente não pode achar que, quando cai um avião, ficam pessoas vivas como se fosse algo normal. Quando há uma queda de aeronave, pensamos em coisas muito difíceis, porque é uma queda brusca: ou o avião explode, ou você bate a mais de trezentos, quatrocentos quilômetros por hora. Isso aconteceu com a gente. Eu sei que o acidente faz parte da minha história, é uma cicatriz gigantesca que vou carregar para o resto da minha vida — iniciou.

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Follmann também destacou a dor de ter perdido antigos companheiros e questionou a forma como a tragédia costuma ser tratada. Em suas palestras, o ex-goleiro prefere não usar a palavra acidente, por entender que as mortes poderiam ter sido evitadas. Dez anos depois, ele afirma que a experiência mudou sua perspectiva sobre o tempo, as relações familiares e a própria vida.

— Nunca é fácil, porque você perdeu muitas pessoas boas, honestas e com coração gigantesco. Nas minhas palestras, eu nem trato como acidente, mas sim como crime, porque tudo isso poderia ter sido evitado. Depois de dez anos, com toda a certeza, eu vejo a vida diferente. Procuro entender isso no agora, no hoje, sabendo que aquela frase clichê é a mais pura verdade: o dia de amanhã pertence a Deus, a gente não tem controle de nada e as coisas passam muito rápido. Eu me acidentei com 24 anos, hoje tenho 34, sou pai, meu filho está com seis anos, e sou um cara apaixonado pela família e pela vida. Eu sei que a vida é o agora, tive a prova viva disso tudo e sou um cara muito intenso no presente — completou.

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Follmann relatou os dias após o acidente (Foto: Adriano Vizoni/Folhapress)

O retorno ao local da queda na Colômbia e o reencontro com o sargento Bermudez

Em 2017, durante a viagem da Chapecoense à Colômbia para disputar a final da Recopa Sul-Americana, Jackson Follmann voltou ao local onde o avião caiu. Inicialmente, o ex-goleiro relutou em subir até a região por receio do impacto emocional, já que a tragédia ainda era recente. No entanto, decidiu fazer a visita e teve a oportunidade de conversar a sós com o sargento Nelson Bermúdez, primeiro socorrista a encontrá-lo e ajudá-lo após o acidente. Follmann destacou que conhecer de perto as condições do resgate foi fundamental para compreender a dimensão das dificuldades enfrentadas pelas equipes naquela noite.

— Do fundo do meu coração, quando fomos para a Colômbia disputar a final da Recopa em 2017, o pessoal sugeriu que subíssemos o morro para ver realmente o lugar onde caímos e conversar com as pessoas. Num primeiro momento, confesso que eu não queria ir. Pensei que seria uma coisa ruim, que não me faria bem porque ainda era muito recente. Mas, de última hora, aceitei e fui. E te falo que foi muito importante eu ter ido. Quando você sobe e vê realmente o lugar da queda, chega exatamente ao ponto em que foi resgatado. Lá eu pude conversar a sós com o sargento Nelson Bermudez, que foi a primeira pessoa a me resgatar. Conversamos sobre coisas que só eu precisava saber e só ele precisava me contar, foi um momento muito importante — relatou.

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A visita também permitiu que Follmann conhecesse as dificuldades de acesso à região. Segundo o ex-goleiro, o trajeto até o primeiro vilarejo, La Unión, onde eram realizados os primeiros socorros, levava mais de uma hora e só podia ser feito em veículos com tração nas quatro rodas. Além disso, os socorristas precisaram abrir caminho pela mata fechada durante a noite, sob chuva e frio.

— Quando você sobe até lá, percebe que não passa ambulância, apenas caminhão 4x4, porque o acesso é muito difícil: levava mais de uma hora até chegar ao primeiro vilarejo, La Unión, onde faziam os primeiros socorros. Quando chegamos e vemos tudo aquilo, passa um filme na cabeça e só temos a agradecer a Deus. Você olha ao redor e é só mata fechada. Os socorristas relataram como conseguiram chegar abrindo caminho com facão, à noite, debaixo de chuva e frio, o que dificultou muito o trabalho. Voltar lá foi fundamental para que eu tivesse a real noção de como tudo aconteceu e de onde eu caí — acrescentou.

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Acidente ocorreu na madrugada do dia 28 para 29 de novembro de 2016 (Foto:Raul ARBOLEDA / AFP)

Follmann retornou ao local em 2017 (Foto: Reprodução/Instagram)

A amizade com Danilo e a promessa da titularidade na Chapecoense para 2017

A tragédia da Chapecoense interrompeu planos que começavam a se desenhar para a temporada de 2017. Em entrevista ao Lance!, Jackson Follmann revelou que havia sido informado pela diretoria de que assumiria a titularidade do gol da equipe no ano seguinte, já que Danilo, então dono da posição, despertava o interesse de grandes clubes. Ao relembrar o companheiro, o ex-goleiro também falou sobre a amizade construída no dia a dia e destacou a trajetória e a humildade do camisa 1.

— Com toda a certeza, o Danilo era um dos meus melhores amigos dentro do plantel. A gente vivia junto. Todos os dias que íamos para o CT treinar ou para a arena, um dia eu ia com o meu carro e passava na casa dele para dar carona, e no outro dia ele ia com o carro dele para dar carona para mim. O Danilo tinha uma história extraordinária: jogou campeonatos paranaenses desde a segunda divisão, persistiu demais na carreira e venceu por merecimento. Os números estavam ali para provar: em todos os jogos ele fazia uma, duas, três ou quatro defesas milagrosas que levavam a Chape adiante ou garantiam pontos importantes no Campeonato Brasileiro — contou.

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Follmann também recordou uma reunião com dirigentes da Chapecoense antes da queda do avião. Na conversa, ouviu que teria a oportunidade de assumir a posição de titular em 2017, enquanto Danilo poderia deixar o clube após a valorização conquistada com as boas atuações. A lembrança ganhou ainda mais significado para o ex-goleiro pela relação de amizade e admiração que mantinha com o companheiro.

— Ele me ensinou bastante, sempre foi muito pé no chão e nunca foi vaidoso. Era difícil segurar o Danilo para 2017, porque ele estava numa ascensão gigantesca e havia muitos clubes interessados nele. Eu tive uma reunião com os diretores, que infelizmente também partiram naquele acidente, em que eles me chamaram e disseram: Follmann, em 2017 você vai ter que assumir a titularidade no Campeonato Catarinense, porque está difícil segurar o Danilo; acreditamos que no final da temporada de 2016, se Deus quiser com o título da Sul-Americana, vai vir um clube grande e vai levá-lo. Isso me marcou bastante e mostra a nossa transparência — destacou.

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Danilo faleceu após o acidente de 2016 (NELSON ALMEIDA / AFP)

A carreira interrompida no auge em 2016

Analisando sua trajetória dentro das quatro linhas, o ex-goleiro avaliou que vivia o melhor momento físico e técnico da carreira quando o acidente ocorreu, aos 24 anos. Revelado pelo Juventude ao lado de nomes como Alex Telles, Bressan e Ramiro, e com passagens por Grêmio e URT-MG antes de chegar à Chapecoense, Follmann acredita que hoje estaria defendendo um grande clube do futebol brasileiro.

— Eu estava no melhor momento da minha vida e da minha carreira profissional, sem sombra de dúvidas. Como diz o gaúcho, eu estava na ponta dos cascos, super bem, numa fase muito boa. Comecei a jogar muito cedo no Juventude, no Rio Grande do Sul, até pela dificuldade financeira do clube. Iniciei no profissional com 18 para 19 anos, junto com outros atletas que hoje a grande maioria conhece, como o lateral Alex Telles, o zagueiro Bressan e o volante Ramiro. Fomos vendidos para o Grêmio e depois fui emprestado para a URT, onde fui eleito um dos melhores goleiros do Campeonato Mineiro de 2016 e fui capitão da equipe — relembrou.

— Depois disso, fui para a Chapecoense, vivendo o auge da minha carreira. Olhando para trás, dez anos depois de 2016, com toda certeza eu confiava muito no meu esforço e na minha qualidade. Tenho certeza de que hoje eu ainda estaria jogando e atuando em um time grande, porque vejo vários colegas que jogavam comigo ou contra mim na base em atividade. Teria tudo para estar em uma boa equipe e performando bem — afirmou.

Follmann vivia o auge da carreira (Foto: Reprodução/Facebook)

O laço entre os sobreviventes: a relação hoje com Alan Ruschel e Neto

Sobre a relação atual com Alan Ruschel e Neto, os outros dois jogadores sobreviventes da tragédia, Follmann explicou que a distância geográfica diminuiu o contato presencial, mas não abalou a intimidade construída nos últimos anos. Compadres de casamento, os três mantêm comunicação constante e seguem se apoiando mutuamente nas novas etapas de suas vidas.

— Eu e o Alan somos muito amigos, muito próximos, e temos a liberdade de falar muitas coisas que a maioria das pessoas não tem. Eu sou padrinho de casamento do Alan, o Alan é meu padrinho de casamento e o Neto também é meu padrinho de casamento. Tratamos muitos assuntos com tranquilidade entre nós três e sabemos que a nossa presença é muito importante um para o outro. Hoje a situação em relação ao convívio diário é diferente, porque o Alan ainda mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Neto mora em Chapecó, em Santa Catarina. Então não nos vemos mais todos os dias como antes, quando estávamos juntos lá no clube — disse.

— Mas estamos sempre conversando, trocando ideia, falando no telefone, ligando por vídeo ou mandando mensagem no WhatsApp. Somos muito intensos e próximos, temos essa amizade importante e forte, e um fortalece o outro falando muitas verdades. Hoje os três estão em momentos diferentes: o Alan ainda está jogando futebol, o Neto também está no lado das palestras agora, e eu já estou nas palestras há sete anos. Todo mundo se reencontrou nas suas funções e a gente vai dando conselhos um para o outro — finalizou.

Neto Jackson Follmann e Alan Ruschel são amigos até hoje (Foto: AFP)

A curiosidade de Messi e Suárez nos bastidores do Camp Nou e o retorno de Alan

Follmann também recordou a participação da Chapecoense no Troféu Joan Gamper de 2017, contra o Barcelona, no Camp Nou, ocasião que marcou o retorno oficial de Alan Ruschel aos gramados. Além da emoção do pontapé inicial diante de um estádio lotado, o ex-goleiro revelou a surpresa ao perceber que Lionel Messi e Luis Suárez estavam mais curiosos para conversar com os brasileiros do que o contrário.

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— Estar junto do Messi foi uma situação totalmente diferente. Eu tinha muitas coisas para perguntar a ele, mas ali nos bastidores foi o Messi quem acabou perguntando muitas coisas para a gente. Eu até comentei com o Neto e com o Alan: caramba, os caras estão mais curiosos para perguntar coisas para nós do que nós para eles. No túnel, antes de entrar em campo no Camp Nou, conhecemos o Suárez e batemos um papo com ele e com o Messi — revelou.

— Foi um momento marcante e emocionante, que marcou a volta do Alan aos gramados, onde eu e o Neto demos o pontapé inicial. O Camp Nou tinha umas 50 ou 60 mil pessoas, estava cheio, e todo mundo batendo palma e gritando o nome da Chape e o nosso nome. Vimos como o Alan estava feliz por voltar a jogar, algo muito recente, já que o acidente foi em novembro de 2016 e poucos meses depois ele já voltava ao futebol profissional. Para nós, sobreviventes, depois de tudo o que vivemos, de todos os traumas e dores psicológicas, foi um momento que vamos guardar com muito carinho no coração — completou.

Chapecoense visitou o Camp Nou em 2017 para enfrentar o Barcelona (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

Como o filho Joaquim entende o acidente, a prótese e o orgulho do pai

Pai de Joaquim, de seis anos, Follmann contou como o filho compreende a história do acidente e a utilização da prótese na perna direita, explicando o ocorrido com naturalidade e orgulho para os colegas de escola. O ex-jogador ainda relatou um episódio divertido em que precisou enviar uma foto ao lado de Messi para provar aos amigos do menino que o encontro realmente aconteceu.

— Hoje ele está entendendo bem mais. Na escola, os amiguinhos perguntam sobre a perna do papai, e ele sabe explicar que o pai era jogador de futebol, era goleiro, caiu de um avião na Chapecoense, na Colômbia, e que hoje é uma pessoa com deficiência física. Ele tem orgulho de contar a história do pai para os coleguinhas. Hoje ele pede para eu colocar meus vídeos no YouTube para ver como eu jogava no gol. Ele já tem a luvinha dele, às vezes quer jogar no gol, às vezes na linha, e eu não forço nada, deixo tudo muito natural — contou.

— Tem até uma história muito legal sobre aquele jogo contra o Messi. Um dia ele contou para os amiguinhos na escola que o pai conhecia o Messi, e os colegas duvidaram, disseram que era mentira. Quando chegou em casa, ele me contou isso e perguntou se podia levar a foto que eu tinha mostrado a ele para a escola. Conversamos com a professora, minha esposa imprimiu a foto e ele levou. A professora contou que foi uma festa gigantesca na sala de aula e colocou a foto minha com o Messi no mural da escola. Ele ficou todo feliz e faceiro porque os amiguinhos acreditaram que o pai dele realmente conheceu o Messi — relatou.

Follmann com sua esposa Andressa e o filho Joaquim (Foto: Reprodção)

O recomeço

Questionado sobre como consegue manter o bom humor e a leveza após superar um trauma dessa magnitude, o ex-atleta atribuiu sua postura à fé, ao apoio familiar e ao propósito encontrado nas palestras. Segundo Follmann, receber relatos de pessoas que desistiram de tirar a própria vida após ouvirem sua história renova sua gratidão diariamente.

— Eu sou muito resiliente e muito intenso no agora. Sou apaixonado pela minha família, tenho pessoas maravilhosas ao meu lado e realizei grandes sonhos com os meus pais. Minha esposa é uma parceirona, uma grande companheira, e meu filho dispensa comentários. Não é só o fato de fazer uma palestra e passar uma mensagem positiva: recebo muitos relatos de pessoas que estão passando por dificuldades, pensando até em tirar a própria vida, mas assistiram à minha palestra e viram que é possível recomeçar, fazer coisas novas e se levantar depois de uma queda brusca — disse.

— Isso deixa meu coração com muita tranquilidade e faz com que eu agradeça ainda mais a Deus. Eu sou exatamente essa pessoa com sorriso no rosto, grata e que não perdeu a essência. Venho de um município de 16 mil habitantes, Alecrim, no Rio Grande do Sul, então procuro sempre trazer verdades e manter a essência de quando eu era pequeno lá. Busco ser esse cara muito família, de muita fé e muito resiliente, e vamos tocando a vida assim até quando Deus permitir — ressaltou.

A vida profissional atual

Longe dos gramados, Jackson Follmann diversificou sua atuação profissional como palestrante, empresário e influenciador digital, além de investir na carreira musical após vencer o programa Popstar, da TV Globo, em 2021. Ele destacou o sucesso da palestra Tocando em Frente e anunciou um novo projeto sertanejo para rodar o país.

— Falando do lado profissional, o Jackson Follmann hoje é palestrante, empresário e tem outros negócios e outras receitas. Hoje eu trabalho com a minha imagem, então sou um influenciador digital também. Tenho ainda um projeto na música. Em 2021 eu vim do Popstar, da Globo, e a gente queria fazer algo na música para passar uma mensagem legal para as pessoas. Criamos um projeto chamado Prosa e Viola, que provavelmente vai rodar no ano que vem em várias cidades, com mais detalhes — explicou.

— No lado profissional hoje o Jackson tem várias funções, mas estou muito feliz e muito firme no meu propósito. Esse propósito de vida está no palco, ajudando as pessoas, podendo passar uma mensagem de otimismo, de inspiração, de força e de resiliência. Graças a Deus, toda semana estamos rodando o Brasil e vários estados. A palestra está sendo muito bem aceita e estou muito feliz. Quero poder atingir o máximo de pessoas, se Deus me permitir — finalizou.

Jackson Follmann é palestrante (Reprodução/Instagram)

A relação atual com o futebol

Mesmo aposentado dos campos, Follmann mantém forte ligação com o futebol por meio de sua empresa de gestão de carreira e da torcida pelos clubes onde atuou. Gremista declarado e casado com uma colorada, ele brincou sobre a rivalidade em casa e lamentou o momento difícil vivido tanto pelo Imortal quanto pela Chapecoense na tabela, sem deixar de torcer pelo acesso do Juventude, onde atua o amigo Alan Ruschel.

— Lá em casa eu tenho essa disputa saudável porque a minha esposa é colorada. No começo do nosso namoro, em 2013, quando eu estava no Grêmio, levei ela a um Gre-Nal, coloquei ela no meio da torcida do Grêmio e o time dela ainda perdeu aquele jogo, então estou muito na frente. Tenho um ótimo relacionamento com todos os clubes pelos quais passei e muitos amigos dentro do futebol, então jamais vou virar as costas para esse meio. A empresa que faz toda a gestão da minha carreira é voltada praticamente 100% para o futebol — afirmou.

— Torço muito para o Grêmio, que infelizmente não está bem este ano e vive uma situação difícil na tabela: meus dois times do coração estão em momentos complicados, com a Chape na lanterna e o Grêmio brigando pela permanência. Em paralelo, tenho uma simpatia enorme pelo Juventude, que foi o clube que me formou, e que agora subiu para a Série A, onde o Alan Ruschel estava. Apesar de ser gremista declarado, torço para muitos amigos, desde que não estejam jogando contra o Grêmio, a Chape ou o Juventude — concluiu.