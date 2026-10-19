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PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória

Consultor de arbitragem da Globo analisou lance envolvendo Yuri Alberto no primeiro tempo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 20:57
Atualizado há 1 minutos
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PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo
PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo (Foto: Reprodução)

Durante a transmissão de Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, PC Oliveira analisou dois lances envolvendo possíveis pênaltis para o Timão. O consultor de arbitragem da Globo considerou corretas as decisões do árbitro Sávio Pereira Sampaio em ambas as jogadas. A partida terminou empatada em 1 a 1, na Neo Química Arena.

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Aos 11 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Garro acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 invadiu a área e dividiu com Brítez, do Vitória, antes de cair no gramado. O atacante corintiano pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

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➡️ Possível pênalti em Corinthians x Vitória gera revolta: 'Nunca mais'

Já nos minutos finais da partida, Gui Negão recebeu a bola dentro da área. Na sequência, a sobra ficou com Rodrigo Garro, que finalizou e exigiu uma grande defesa de Lucas Arcanjo. No lance envolvendo Gui Negão, PC Oliveira também avaliou que não houve pênalti, concordando com a decisão da arbitragem.

Veja o primeiro lance:

Veja o segundo lance:

Onde assistir ao jogo entre Corinthians e Vitória

  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • 📅 Data: 19 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
  • 📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • 📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real
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