PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória
Consultor de arbitragem da Globo analisou lance envolvendo Yuri Alberto no primeiro tempo
Durante a transmissão de Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, PC Oliveira analisou dois lances envolvendo possíveis pênaltis para o Timão. O consultor de arbitragem da Globo considerou corretas as decisões do árbitro Sávio Pereira Sampaio em ambas as jogadas. A partida terminou empatada em 1 a 1, na Neo Química Arena.
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Aos 11 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Garro acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 invadiu a área e dividiu com Brítez, do Vitória, antes de cair no gramado. O atacante corintiano pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
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Já nos minutos finais da partida, Gui Negão recebeu a bola dentro da área. Na sequência, a sobra ficou com Rodrigo Garro, que finalizou e exigiu uma grande defesa de Lucas Arcanjo. No lance envolvendo Gui Negão, PC Oliveira também avaliou que não houve pênalti, concordando com a decisão da arbitragem.
Veja o primeiro lance:
Veja o segundo lance:
Onde assistir ao jogo entre Corinthians e Vitória
- Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 19 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real
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