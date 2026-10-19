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Escalação: Corinthians sofre com desfalques, e auxiliar mira mudanças

Timão tem quatro desfalques para enfrentar o Vitória, mas terminará a rodada fora do Z-4 independentemente do resultado

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/10/2026 09:37
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Memphis Depay
Memphis Depay cumpre suspensão automática contra o Vitória (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O Corinthians enfrenta o Vitória nesta segunda-feira (19), às voltas com a pressão para encerrar uma sequência de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Apesar da chegada de Seedorf, a equipe será comandada por Léo Porto. O novo treinador ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o impede de estrear à frente do time.

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Para o duelo, o auxiliar técnico do Corinthians terá quatro desfalques confirmados. Memphis Depay recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico e terá de cumprir suspensão automática. Já Labyad, Kayke e Raniele seguem sob os cuidados do departamento médico.

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O trio passou por cirurgias no joelho e não deve voltar a atuar nesta temporada. Raniele tem previsão de recuperação mais curta, enquanto Labyad e Kayke devem retornar apenas no segundo semestre de 2027.

Por outro lado, o Corinthians contará com os retornos de Rodrigo Garro e Kaio César. Suspensa na última rodada, a dupla volta a ficar à disposição da comissão técnica, e a tendência é de que ambos sejam titulares contra o Vitória.

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Matheuzinho e Rodrigo Garro em jogo do Corinthians
Matheuzinho e Rodrigo Garro em jogo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

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Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Com os resultados de Grêmio e Internacional no fim de semana, o Corinthians terminará a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, independentemente do resultado contra o Vitória.

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O Corinthians soma 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas leva vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate. Se vencer o Vitória na Neo Química Arena, o Timão chegará a 35 pontos, abrirá três de vantagem sobre o Z-4 e ainda poderá ultrapassar o Vasco na tabela.

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