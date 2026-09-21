Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Criciúma e Operário-PR é remarcado por conta de chuvas em SC; veja nova data

O duelo, válido pela 29ª rodada do segundo escalão do Brasileiro, foi remarcado

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 19:44
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Heriberto Hulse nesta segunda-feira (21), antes das fortes chuvas em SC
Heriberto Hulse nesta segunda-feira (21), antes das fortes chuvas em SC (Foto: Giovani Baccin/AGIF/Folhapress)

A partida entre Criciúma e Operário-PR, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi adiada em razão das fortes chuvas que atingiram a região sul de Santa Catarina. O confronto, que estava previsto para esta segunda-feira (21), será disputado na terça (22), às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse.

A mudança ocorreu após a Prefeitura de Criciúma decretar situação de emergência e suspender a realização de eventos esportivos, culturais, artísticos, recreativos, religiosos e outras atividades que envolvessem aglomeração nesta segunda-feira.

continua após a publicidade

➡️Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

A medida foi tomada diante dos alagamentos registrados no município e da previsão de novas condições adversas. Segundo informações divulgadas pelo Criciúma, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previa acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros, além de rajadas de vento que poderiam chegar a 100 km/h.

A previsão também indicava possibilidade de novos alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica na região.

continua após a publicidade

➡️Clubes aprovam padronização de horários do Brasileirão para 2027

Rodrigo, jogador do Criciuma, disputa lance com Aderlan jogador do Juventude durante partida no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro B 2026.
Rodrigo, jogador do Criciuma, disputa lance com Aderlan jogador do Juventude durante partida no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro B 2026. (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF/Folhapress)

Com a alteração, Criciúma e Operário-PR entram em campo na terça-feira em um confronto direto na briga pelo acesso à Série A. O time catarinense ocupa a quinta posição, com 47 pontos, enquanto a equipe paranaense aparece em oitavo, com 44.

Confira nota oficial do Criciúma:

''Seguindo as determinações do decreto SG Nº 1394/26 da Prefeitura Municipal de Criciúma, adotando medidas de prevenção das condições meteorológicas severas na cidade e em toda a região Sul de Santa Catarina, a partida desta segunda-feira (21/09) entre Criciúma e Operário-PR no estádio Heriberto Hülse está suspensa.

continua após a publicidade

O confronto da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi remarcado para esta terça-feira (22/09). Criciúma e Operário se enfrentam a partir das 19h30min, no Majestoso. Os atletas que estavam concentrados no Centro de Treinamento Antenor Angeloni se reapresentarão amanhã para a ativação, almoço e concentração até o horário da partida.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) destaca riscos de chuvas entre 30 a 60 mm por hora e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos para a região.

continua após a publicidade

O Decreto municipal determinou, em caráter preventivo e de urgência, a suspensão temporária pelo prazo de 24 horas de todos os encontro públicos e privados com aglomeração de pessoas no âmbito do território do Município de Criciúma, incluindo eventos esportivos, culturais, artísticos, recreativos, religiosos, feiras comerciais, comemorações sociais e quaisquer reuniões coletivas que importem concentração de público, quer ocorram em espaços abertos, quer em recintos fechados.

Pedimos a compreensão de nossos torcedores e esperamos todos no estádio Heriberto Hülse nesta terça-feira para nos apoiar neste importante duelo da Série B do Brasileiro.''

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge em coletiva no Barradão

Cruzeiro

Artur Jorge explica formação com três zagueiros no Cruzeiro

Há 1 hora
Caio Ribeiro durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Caio Ribeiro é sincero sobre permanência de Diniz no Corinthians: 'Não é'

Há 1 hora
Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão

Fora de Campo

Mudança da CBF no Brasileirão divide opiniões: 'Tem que retirar'

Há 1 hora
Helder Melillo, diretor executivo da CBF: "Medidas aprovadas valorizam o produto do futebol brasileiro" THIAGO RIBEIRO / STAFF IMAGES / CBF

Futebol Nacional

Clubes aprovam padronização de horários do Brasileirão para 2027

Há 2 horas
Arrascaeta lamentando com a camia do Flamengo

Fora de Campo

Decisão de clubes do Brasileirão sobre estrangeiros agita torcedores: 'Loucura'

Há 2 horas
Onde assistir ao vivo a partida entre Cuiabá x Náutico pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Odds

Cuiabá x Náutico: odds, palpites e onde assistir à Série B

Há 2 horas
Mais LANCE!
Pedro Emanuel e comissão técnica do Vasco durante jogo com o Grêmio

Vasco engrena com reforços e vive virada de chave no ano

Mirassol x Botafogo foi a partida com recorde de tempo de bola rolando no Brasileirão

Brasileirão tem recorde histórico dos pontos corridos na 28ª rodada; veja

Jonathan Jesus contra o Vitória

Zagueiro do Cruzeiro lamenta lesão e exalta convocados

Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Santos dá folga ao elenco na Data Fifa e define dia de reapresentação

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Bruno Duarte comemora seu primeiro gol pelo Vasco

Vasco tem maratona decisiva no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil pós-Data Fifa

Neo Química Arena lotada durante jogo do Corinthians.

Corinthians perde força em Itaquera e alcança marca negativa atuando como mandante; veja

Guilherme falou sobre propostas para deixar o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Guilherme comenta movimentações de Santos e Grêmio: 'Interessantíssima'

Tire comandando o Botafogo durante jogo contra o Mirassol

Análise Tática do Guffo: o Botafogo de Tite começa agora

Onde assistir ao vivo a partida entre Criciúma x Operário-PR pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Criciúma x Operário-PR: odds, palpites e onde assistir

Marcelo Teixeira

Marcelo Teixeira admite que pode haver atraso no pagamento a jogadores do Santos

Gabigol na partida entre Santos x Atlético-MG, jogo de ida pela quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

No Santos, Gabigol chega à 20ª vítima na Série A e provoca: 'Procure seu time'