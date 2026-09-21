Criciúma e Operário-PR é remarcado por conta de chuvas em SC; veja nova data

A partida entre Criciúma e Operário-PR, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi adiada em razão das fortes chuvas que atingiram a região sul de Santa Catarina. O confronto, que estava previsto para esta segunda-feira (21), será disputado na terça (22), às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse.

A mudança ocorreu após a Prefeitura de Criciúma decretar situação de emergência e suspender a realização de eventos esportivos, culturais, artísticos, recreativos, religiosos e outras atividades que envolvessem aglomeração nesta segunda-feira.

continua após a publicidade

➡️Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

A medida foi tomada diante dos alagamentos registrados no município e da previsão de novas condições adversas. Segundo informações divulgadas pelo Criciúma, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previa acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros, além de rajadas de vento que poderiam chegar a 100 km/h.

A previsão também indicava possibilidade de novos alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica na região.

continua após a publicidade

➡️Clubes aprovam padronização de horários do Brasileirão para 2027

Rodrigo, jogador do Criciuma, disputa lance com Aderlan jogador do Juventude durante partida no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro B 2026. (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF/Folhapress)

Com a alteração, Criciúma e Operário-PR entram em campo na terça-feira em um confronto direto na briga pelo acesso à Série A. O time catarinense ocupa a quinta posição, com 47 pontos, enquanto a equipe paranaense aparece em oitavo, com 44.

Confira nota oficial do Criciúma:

''Seguindo as determinações do decreto SG Nº 1394/26 da Prefeitura Municipal de Criciúma, adotando medidas de prevenção das condições meteorológicas severas na cidade e em toda a região Sul de Santa Catarina, a partida desta segunda-feira (21/09) entre Criciúma e Operário-PR no estádio Heriberto Hülse está suspensa.

continua após a publicidade

O confronto da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi remarcado para esta terça-feira (22/09). Criciúma e Operário se enfrentam a partir das 19h30min, no Majestoso. Os atletas que estavam concentrados no Centro de Treinamento Antenor Angeloni se reapresentarão amanhã para a ativação, almoço e concentração até o horário da partida.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) destaca riscos de chuvas entre 30 a 60 mm por hora e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos para a região.

continua após a publicidade

O Decreto municipal determinou, em caráter preventivo e de urgência, a suspensão temporária pelo prazo de 24 horas de todos os encontro públicos e privados com aglomeração de pessoas no âmbito do território do Município de Criciúma, incluindo eventos esportivos, culturais, artísticos, recreativos, religiosos, feiras comerciais, comemorações sociais e quaisquer reuniões coletivas que importem concentração de público, quer ocorram em espaços abertos, quer em recintos fechados.

Pedimos a compreensão de nossos torcedores e esperamos todos no estádio Heriberto Hülse nesta terça-feira para nos apoiar neste importante duelo da Série B do Brasileiro.''

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.