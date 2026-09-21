Criciúma e Operário-PR é remarcado por conta de chuvas em SC; veja nova data
O duelo, válido pela 29ª rodada do segundo escalão do Brasileiro, foi remarcado
A partida entre Criciúma e Operário-PR, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi adiada em razão das fortes chuvas que atingiram a região sul de Santa Catarina. O confronto, que estava previsto para esta segunda-feira (21), será disputado na terça (22), às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse.
A mudança ocorreu após a Prefeitura de Criciúma decretar situação de emergência e suspender a realização de eventos esportivos, culturais, artísticos, recreativos, religiosos e outras atividades que envolvessem aglomeração nesta segunda-feira.
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A medida foi tomada diante dos alagamentos registrados no município e da previsão de novas condições adversas. Segundo informações divulgadas pelo Criciúma, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previa acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros, além de rajadas de vento que poderiam chegar a 100 km/h.
A previsão também indicava possibilidade de novos alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica na região.
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Com a alteração, Criciúma e Operário-PR entram em campo na terça-feira em um confronto direto na briga pelo acesso à Série A. O time catarinense ocupa a quinta posição, com 47 pontos, enquanto a equipe paranaense aparece em oitavo, com 44.
Confira nota oficial do Criciúma:
''Seguindo as determinações do decreto SG Nº 1394/26 da Prefeitura Municipal de Criciúma, adotando medidas de prevenção das condições meteorológicas severas na cidade e em toda a região Sul de Santa Catarina, a partida desta segunda-feira (21/09) entre Criciúma e Operário-PR no estádio Heriberto Hülse está suspensa.
O confronto da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi remarcado para esta terça-feira (22/09). Criciúma e Operário se enfrentam a partir das 19h30min, no Majestoso. Os atletas que estavam concentrados no Centro de Treinamento Antenor Angeloni se reapresentarão amanhã para a ativação, almoço e concentração até o horário da partida.
O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) destaca riscos de chuvas entre 30 a 60 mm por hora e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos para a região.
O Decreto municipal determinou, em caráter preventivo e de urgência, a suspensão temporária pelo prazo de 24 horas de todos os encontro públicos e privados com aglomeração de pessoas no âmbito do território do Município de Criciúma, incluindo eventos esportivos, culturais, artísticos, recreativos, religiosos, feiras comerciais, comemorações sociais e quaisquer reuniões coletivas que importem concentração de público, quer ocorram em espaços abertos, quer em recintos fechados.
Pedimos a compreensão de nossos torcedores e esperamos todos no estádio Heriberto Hülse nesta terça-feira para nos apoiar neste importante duelo da Série B do Brasileiro.''
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