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Corinthians leva vantagem em casa para duelo contra o Fluminense; veja retrospecto

Confronto acontece neste domingo (20), às 16h (de Brasília); Timão passa por momento incômodo na temporada e no Brasileirão

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
20/09/2026 06:01
Supervisionado porAndré Carbone,
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Time do Corinthians reunido antes da partida na Neo Química Arena
Time do Corinthians reunido antes da partida na Neo Química Arena - (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3017502

O Corinthians enfrenta o Fluminense neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Após a eliminação na Libertadores, o Timão passa por um momento incômodo e de pressão na temporada. Porém, o Alvinegro ostenta histórico favorável contra o Tricolor Carioca jogando em seus domínios.

No total, o Timão enfrentou o Fluminense na Neo Química Arena em 15 oportunidades, somando nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. No entanto, no último confronto em Itaquera, pelo Brasileirão de 2025, a equipe paulista foi derrotada por 2 a 0. No retrospecto recente de cinco jogos em casa contra o rival, são três vitórias corintianas e duas derrotas.

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Corinthians x Fluminense na Neo Química Arena:

  1. 15 jogos
  2. 9 vitórias | 2 empates | 4 derrotas
  3. 64% de aproveitamento
  4. 24 gols marcados (1,6 por jogo)
  5. 10 gols sofridos (0,7 por jogo)

Retrospecto recente no Brasileirão na Neo Química Arena:

  • Corinthians 0 x 2 Fluminense — Brasileirão 2025
  • Corinthians 3 x 0 Fluminense — Brasileirão 2024
  • Corinthians 2 x 0 Fluminense — Brasileirão 2023
  • Corinthians 0 x 2 Fluminense — Brasileirão 2022
  • Corinthians 1 x 0 Fluminense — Brasileirão 2021

Sequência negativa e duelo com caráter decisivo

O Corinthians convive com uma incômoda sequência negativa no Brasileirão. Nas últimas cinco partidas na competição, o Timão foi derrotado em todas, sendo três derrotas em casa e duas fora. Além disso, o Alvinegro caiu na Libertadores na última quarta-feira ao perder por 1 a 0 para o Estudiantes.

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Com isso, o time comandado por Fernando Diniz, que chegou a brigar na parte de cima da tabela, vive cenário oposto. Na 14ª colocação, com 32 pontos, apenas quatro à frente do Vasco, primeiro integrante do Z-4, o Timão encara o duelo com o Fluminense como uma decisão.

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Na última quinta-feira (17), um dia após a queda na Libertadores, o diretor executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, concedeu entrevista coletiva. O dirigente afirmou que a equipe precisa voltar a vencer e encerrar a sequência negativa no Brasileirão, que já soma cinco derrotas consecutivas. A última vitória no torneio nacional ocorreu no dia 9 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

— Voltar a ganhar, o que importa é vitória. Temos que ganhar no domingo (20), jejum incômodo. A torcida está sempre lá, sempre apoiando. Não temos nada o que reclamar deles. Precisamos de resultado. Dizer agora se vamos terminar em oitavo ou sétimo é prematuro. Depois do Fluminenste, temos mais jogos e o objetivo é terminar com tranquilidade. Temos que devolver o Corinthians para uma competição sul-americana no ano que vem, de preferência a Libertadores — declarou o execrutivo do Timão.

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Fernando Diniz tecnico do Corinthians
Fernando Diniz tecnico do Corinthians - (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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