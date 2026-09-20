O Corinthians está escalado para o jogo contra o Fluminense, na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reecontro com a torcida após eliminação para o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores.

Iago Machado é a grande novidade entre os 11 iniciais. A Cria do Terrão assume a vaga de Gabriel Paulista, desfalque devido a um estiramento no ligamento do joelho esquerdo, e forma dupla de zaga ao lado de Gustavo Henrique. Matheuzinho será o lateral pela direita, enquanto Bidu fecha o sistema defensivo.

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O meio de campo será formado por Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, com Kaio César e Memphis Depay no comando de ataque. O holandês volta a ser titular depois de desperdiçar o pênalti que definiu a eliminação alvinegra na Libertadores.

Entre os desfalques, Gabriel Paulista se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, enquanto André Carrillo trata um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. Os dois ficam fora do duelo contra a aquipe carioca.

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O Corinthians vem de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão e busca reencontrar as vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. A última vez que a equipe venceu na competição foi ainda em agosto, quando deixou Bragança Paulista com uma vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

Memphis Depay segue na escalação titular do Corinthians para o duelo contra o Fluminense (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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Escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Iago e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

Banco de reservas: Kauê, Tchoca, Vitinho, Pedro Raul, Milans, Pereira, Angileri, Allan, Charles, Gui Negão, Dieguinho e Lingard.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk.

Ficha técnica e onde assistir ao jogo entre Corinthians e Fluminense

📆 Data e horário: domingo (20), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

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