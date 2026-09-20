Palmeiras para em Weverton e empata com o Grêmio pelo Brasileirão
Empate sem gols mantém Tricolor na zona de rebaixamento e Alviverde fora da liderança
Grêmio e Palmeiras empataram sem gols neste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo marcado pelo brilho de Weverton contra seu ex-clube e pelo domínio da posse de bola dos visitantes. O Alviverde entra na Data Fifa na segunda colocação da tabela, enquanto os gaúchos permanecem na zona de rebaixamento.
O Grêmio volta aos gramados apenas no dia 7 de outubro, quando visita o Remo. Já o Palmeiras encara o Bahia no dia seguinte, no Nubank Parque. Ambos os jogos são válidos pelo Brasileirão.
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Como foi o jogo entre Grêmio e Palmeiras
1°T - Palmeiras domina posse de bola, Grêmio aposta nos contra-ataques
O primeiro tempo foi marcado pelo controle da posse de bola pelo lado alviverde e pela aposta do mandante nos contra-ataques. Dentro das propostas distintas, o Palmeiras foi superior e somou 15 finalizações, além de acertar a trave duas vezes. O Grêmio também levou perigo e viu Carlos Miguel fazer uma grande defesa no último minuto dos acréscimos.
Em novo reencontro com seu ex-clube, Weverton foi um dos destaques e realizou, ao menos, duas defesas importantes para manter o placar empatado no Sul do país.
2°T - Um ponto para cado lado
O segundo tempo teve dinâmica semelhante à do primeiro, com o Palmeiras mantendo o domínio da posse de bola e o Grêmio em busca de pontuar diante de sua torcida. Weverton voltou a salvar o Tricolor com defesas fundamentais, enquanto o Alviverde perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória do Brasileirão. O Flamengo, que encara o Red Bull Bragantino nesta tarde, pode abrir quatro pontos de vantagem na ponta.
Visão do Lance!
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Carlos Miguel defendeu a cabeçada de Gustavo Martins no último lance de perigo da primeira etapa, já nos acréscimos. O zagueiro tricolor recebeu cruzamento de Amuzu e finalizou para uma ótima defesa do goleiro, que ainda contou com a sorte de a bola acertar a trave na sequência.
Deu aula 🏅
Weverton foi o principal destaque da partida e salvou o Grêmio em oportunidades nas duas etapas. Entre os lances decisivos, defendeu finalizações de Gustavo Gómez e Vitor Roque.
Ficou abaixo 📉
Barboza foi um dos pontos negativos do empate do Palmeiras com o Grêmio e voltou a deixar o campo amarelado.
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✅ Ficha técnica
GRÊMIO 🆚 PALMEIRAS
Brasileirão - 28ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Martins, Pedro Gabriel, Noriega, Carlos Vinícius e João Pedro (GRE); Giay, Piquerez, Lucas Evangelista, Sosa e Barboza (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalações
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Wallace; João Pedro, Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti e Pedro Gabriel; Pavón (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Jovane Cabral).
PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Mauricio) e Arias (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque (Ramón Sosa).
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