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Palmeiras para em Weverton e empata com o Grêmio pelo Brasileirão

Empate sem gols mantém Tricolor na zona de rebaixamento e Alviverde fora da liderança

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/09/2026 13:07
Atualizado há 1 minutos
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Weverton comemora uma das grandes defesas no empate entre Grêmio e Palmeiras
Weverton comemora uma das excelentes defesas no empate entre Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Grêmio e Palmeiras empataram sem gols neste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo marcado pelo brilho de Weverton contra seu ex-clube e pelo domínio da posse de bola dos visitantes. O Alviverde entra na Data Fifa na segunda colocação da tabela, enquanto os gaúchos permanecem na zona de rebaixamento.

O Grêmio volta aos gramados apenas no dia 7 de outubro, quando visita o Remo. Já o Palmeiras encara o Bahia no dia seguinte, no Nubank Parque. Ambos os jogos são válidos pelo Brasileirão.

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Como foi o jogo entre Grêmio e Palmeiras

1°T - Palmeiras domina posse de bola, Grêmio aposta nos contra-ataques

O primeiro tempo foi marcado pelo controle da posse de bola pelo lado alviverde e pela aposta do mandante nos contra-ataques. Dentro das propostas distintas, o Palmeiras foi superior e somou 15 finalizações, além de acertar a trave duas vezes. O Grêmio também levou perigo e viu Carlos Miguel fazer uma grande defesa no último minuto dos acréscimos.

Em novo reencontro com seu ex-clube, Weverton foi um dos destaques e realizou, ao menos, duas defesas importantes para manter o placar empatado no Sul do país.

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2°T - Um ponto para cado lado

O segundo tempo teve dinâmica semelhante à do primeiro, com o Palmeiras mantendo o domínio da posse de bola e o Grêmio em busca de pontuar diante de sua torcida. Weverton voltou a salvar o Tricolor com defesas fundamentais, enquanto o Alviverde perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória do Brasileirão. O Flamengo, que encara o Red Bull Bragantino nesta tarde, pode abrir quatro pontos de vantagem na ponta.

Visão do Lance!

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Carlos Miguel defendeu a cabeçada de Gustavo Martins no último lance de perigo da primeira etapa, já nos acréscimos. O zagueiro tricolor recebeu cruzamento de Amuzu e finalizou para uma ótima defesa do goleiro, que ainda contou com a sorte de a bola acertar a trave na sequência.

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Deu aula 🏅

Weverton foi o principal destaque da partida e salvou o Grêmio em oportunidades nas duas etapas. Entre os lances decisivos, defendeu finalizações de Gustavo Gómez e Vitor Roque.

Weverton em ação pelo Grêmio
Weverton em ação pelo Grêmio no duelo contra o Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

Barboza foi um dos pontos negativos do empate do Palmeiras com o Grêmio e voltou a deixar o campo amarelado.

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✅ Ficha técnica

GRÊMIO 🆚 PALMEIRAS
Brasileirão - 28ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Martins, Pedro Gabriel, Noriega, Carlos Vinícius e João Pedro (GRE); Giay, Piquerez, Lucas Evangelista, Sosa e Barboza (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalações

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Wallace; João Pedro, Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti e Pedro Gabriel; Pavón (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Jovane Cabral).

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Mauricio) e Arias (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque (Ramón Sosa).

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