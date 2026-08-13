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Veja gols em Mirassol x LDU: Eduardo abre o placar e Estrada empata

Times empataram em 1 a 1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 19:27
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Mirassol e LDU em disputa pela bola
MIRASSOL (SP), 07/05/2026 - LIBERTADORES/MIRASSOL X LDU- JOGADOR EDSON DO MIRASSOL durante partida entre MIRASSOL X LDU, válida pela rodada 4 da LIBERTADORES, realizado no estádio MAIÃO, em MIRASSOL, na noite desta QUINTA, 07.(Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)

Mirassol e LDU empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (13), no estádio Maião, em Mirassol, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já no inicio do primeiro tempo, na primeira chegada do clube paulista, o meio-campista Eduardo abriu o placar, e na segunda etapa Estrada empata o jogo.

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O marcador sinalizava os 14 minutos da primeira etapa, Edson Carioca cruza por baixo buscando Bruno Santos e a defesa da LDU corta parcialmente. Segovia se atrapalha para sair jogando e entrega nos pés do camisa 95, que serve o meia, bem colocado, que bate de primeira no cantinho.

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Veja o gol:

Aos 36 minutos da segunda etapa Yerlin Quiñones cruza rasteiro e a zaga do Mirassol se atrapalha para cortar. A bola sobra para Corozo, que desvia e acaba deixando o artilheiro equatoriano na cara do gol para bater firme e empatar a partida.

Veja o gol de empate:

Retrospecto entre Mirassol e LDU

Este será o terceiro encontro entre as equipes na temporada. Mirassol e LDU se enfrentaram duas vezes na fase de grupos, com uma vitória por 2 a 0 para cada lado. Os equatorianos avançaram de fase na primeira colocação no critério de desempate.

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Jogadores do Mirassol para a partida contra o LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Jogadores do Mirassol para a partida contra o LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Rapha MARQUES / AFP)

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