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Internacional oferece trator como garantia em dívida na Justiça

Time gaúcho oferece trator como garantia judicial em cobrança de R$ 30,6 mil

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 18:30
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Internacional e Corinthians se enfrentam no Beira-Rio pelas oitavas da Copa do Brasil
O clube ofereceu um trator avaliado em mais de R$ 80 mil para tentar suspender a execução da cobrança (Foto: Maxi Franzoi / AGIF / Folhapress)

O Internacional adotou uma estratégia incomum para tentar suspender a execução de uma dívida na Justiça do Rio Grande do Sul. Em processo movido pelo empresário Tiago Silva dos Santos, o clube ofereceu um trator agrícola como garantia de pagamento. A cobrança, atualmente calculada em R$ 30,6 mil, é relativa a parcelas em atraso de uma comissão pela transferência do zagueiro Zé Gabriel, que atuou na equipe gaúcha entre 2019 e 2021. As informações foram divulgadas inicialmente pela ESPN.

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RS - PORTO ALEGRE - 02/08/2026 - COPA DO BRASIL 2026, INTERNACIONAL X CORINTHIANS - Jogadores do Internacional posam para foto antes na partida contra Corinthians no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)
A dívida cobrada na Justiça é referente a comissões não pagas da transferência do zagueiro Zé Gabriel (Foto: Maxi Franzoi / AGIF / Folhapress)

As partes haviam celebrado um acordo de quitação em junho de 2025, fixado no valor total de R$ 85 mil. O descumprimento do cronograma de parcelas acordado levou a empresa credora a acionar o Poder Judiciário em maio deste ano para reaver o saldo remanescente atualizado. No fim do mesmo mês, a 17ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre ordenou a quitação em até três dias úteis, alertando sobre a possibilidade de penhora de bens em caso de inadimplência.

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Como resposta no processo, a defesa do Inter ofereceu um trator do modelo John Deere 5403, avaliado em mais de R$ 80 mil, a título de caução. O objetivo do clube era obter efeito suspensivo aos embargos, recurso que paralisa o andamento da execução enquanto os méritos da defesa são julgados pela magistratura.

O juiz responsável pelo caso, Walter Jose Girotto, optou por não conceder a suspensão imediata da cobrança. O magistrado determinou que a empresa credora fosse ouvida previamente sobre a idoneidade e suficiência do maquinário apresentado. A manifestação da parte credora ocorreu no último dia 11 de agosto, e o processo agora aguarda nova deliberação judicial. O Lance! procurou a assessoria de imprensa do Internacional para se manifestar sobre a situação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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