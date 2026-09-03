Veja gols em Grêmio x Internacional: Carlos Vinícius marca duas vezes
Equipes se enfrentam por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil
O Gre-Nal 454 está sendo disputado nesta quinta-feira, na Arena, em Porto Alegre. O duelo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, e com o início do jogo, Carlos Vinícius abre o placar para o Grêmio.
Aos 13 minutos da primeira etapa, Na cobrança de escanteio, Wallace divide de cabeça e a bola sobra para Carlos Vinícius, que chega finalizando de perna esquerda, para o fundo da rede.
Veja o gol:
September 3, 2026
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Aos 21 minutos da primeira etapa, Grêmio sai jogando bonito de trás. Marlon aciona Amuzu na esquerda. O belga encontra Carlos Vinícius na segunda trave, que apenas empurra para o fundo da rede.
Veja o gol:
September 3, 2026
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X INTERNACIONAL
QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL (VOLTA)
📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Escalações:
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu.
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Thiago Maia, Villagra e Alan Patrick; Bernabei e Tonny Sanabria.
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