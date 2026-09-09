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Veja gol em Santos x Atlético-MG: Arão abre o placar

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 19:36
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Arão em ação contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana
Arão em ação contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ainda no inicio da primeira etapa, William Arão abre o placar.

Aos 30 minutos da primeira etapa, Gabigol recebe cruzamento e toca de cabeça para William Arão, que solta o chute de primeira para abrir o placar.

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Veja o gol:

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O Peixe chegou a esta fase da compeitção continental após eliminar o Macará. A primeira partida terminou com vitória alvinegra por 2 a 1, enquanto a segunda, houve um empate sem gols entre as equipes. Já o Galo passou pelo RB Bragantino. O time mineiro venceu o primeiro jogo por 2 a 1, empatando o duelo de volta por 2 a 2.

O time de Cuca viveu um longo período de instabilidade nas competições que disputa. Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, vem de duas vitórias no Brasileirão e agora chega com mais consistência para o torneio sul-americano. O lateral-direito Rodinei, o volante Arthur e o meio-campista Lima foram inscritos na competição, mas a baixa fica por conta do atacante Neymar, com lesão muscular.

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Já no Galo, o goleiro Everson está entregue ao departamento médico e, portanto, devem seguir fora da equipe. Por outro lado, os zagueiros Lyanco e Ruan, além do volante Maycon, se recuperaram e devem ser as novidades entre os relacionados. Cuello, por outro lado, está suspenso e não jogará.

✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Onde assistir:  ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Alex Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Antoni García (VEN) e Paolo García (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (VEN)

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