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Veja gols em LDU x Palmeiras: Marlon Freitas e Segovia marcam

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), em Quito

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 19:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU
Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

LDU e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (16), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. 

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Aos 9 minutos da primeira etapa, Jhon Arias cobra escanteio com cruzamento na área, ninguém cabeceia, e a bola cai em meio ao bate rebate dos jogadores. Marlon Freitas aproveita, com o pé mesmo, e manda para o fundo das redes: 1 a 0.

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Veja o gol:

Aos 14 minutos da primeira etapa, Lucas Rodríguez cobra o escanteio na área, e Segovia sobe sozinho para cabecear a bola para baixo e empatar em Quito: 1 a 1.

Veja o gol de empate:

Com a vitória na ida por 1 a 0, no Nubank Parque, com gol do lateral Giay, o Palmeiras joga pelo empate fora de casa para avançar novamente à semifinal da Libertadores.

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Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU por 1 a 0, no Nubank Parque, pela ida das quartas de final da Libertadores
Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU por 1 a 0, no Nubank Parque, pela ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão e será titular no meio-campo alviverde ao lado de Marlon Freitas. O capitão Gustavo Gómez, por sua vez, estava pendurado, recebeu cartão amarelo no jogo de ida e será desfalque. Piquerez e Mauricio, com problemas físicos, serão reavaliados pelo departamento médico do Palmeiras em Quito, horas antes da partida, para determinar se terão condições de atuar.

Ficha técnica

Competição: Libertadores
📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)
🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

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