Corinthians perde titulares e terá elenco desfalcado contra o Internacional Fernando Diniz terá que lidar com problemas físicos e aguarda a recuperação de jogadores

O Corinthians terá uma lista extensa de desfalques para o duelo contra o Internacional, neste domingo (02), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O técnico Fernando Diniz ainda aguarda a evolução de Matheus Bidu e Pedro Raul, ambos com dores no púbis, além de Alex Santana, que sofreu um trauma no joelho durante um treinamento. Os três são dúvidas para a partida. Por outro lado, o treinador já sabe que terá ausências confirmadas, incluindo dois titulares da equipe.

continua após a publicidade

Veja abaixo a lista de desfalques:

Zakaria Labyad: exame de imagem constatou lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias.

Rodrigo Garro: sofreu um trauma no pé direito durante a partida e já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.

Yuri Alberto: substituído durante o jogo, teve constatada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e também iniciou tratamento com a fisioterapia.

continua após a publicidade

Vitinho: sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. A cirurgia foi realizada na quarta-feira (29), pelo Dr. Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Dr. Ricardo Galotti.

Hugo Faria: em transição física para retornar aos treinamentos com o elenco.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.

continua após a publicidade

O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.