Corinthians perde titulares e terá elenco desfalcado contra o Internacional
Fernando Diniz terá que lidar com problemas físicos e aguarda a recuperação de jogadores
O Corinthians terá uma lista extensa de desfalques para o duelo contra o Internacional, neste domingo (02), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
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O técnico Fernando Diniz ainda aguarda a evolução de Matheus Bidu e Pedro Raul, ambos com dores no púbis, além de Alex Santana, que sofreu um trauma no joelho durante um treinamento. Os três são dúvidas para a partida. Por outro lado, o treinador já sabe que terá ausências confirmadas, incluindo dois titulares da equipe.
Veja abaixo a lista de desfalques:
Zakaria Labyad: exame de imagem constatou lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias.
Rodrigo Garro: sofreu um trauma no pé direito durante a partida e já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.
Yuri Alberto: substituído durante o jogo, teve constatada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e também iniciou tratamento com a fisioterapia.
Vitinho: sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. A cirurgia foi realizada na quarta-feira (29), pelo Dr. Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Dr. Ricardo Galotti.
Hugo Faria: em transição física para retornar aos treinamentos com o elenco.
Reencontro entre Corinthians x Internacional
As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.
O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.
Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.
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