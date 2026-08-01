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Corinthians perde titulares e terá elenco desfalcado contra o Internacional

Fernando Diniz terá que lidar com problemas físicos e aguarda a recuperação de jogadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
01/08/2026 09:00
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Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, durante treinamento
Rodrigo Garro sofre trauma no pé direito (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians terá uma lista extensa de desfalques para o duelo contra o Internacional, neste domingo (02), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O técnico Fernando Diniz ainda aguarda a evolução de Matheus Bidu e Pedro Raul, ambos com dores no púbis, além de Alex Santana, que sofreu um trauma no joelho durante um treinamento. Os três são dúvidas para a partida. Por outro lado, o treinador já sabe que terá ausências confirmadas, incluindo dois titulares da equipe.

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Veja abaixo a lista de desfalques:

Zakaria Labyad: exame de imagem constatou lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias.

Rodrigo Garro: sofreu um trauma no pé direito durante a partida e já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.

Yuri Alberto: substituído durante o jogo, teve constatada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e também iniciou tratamento com a fisioterapia. 

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Vitinho: sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. A cirurgia foi realizada na quarta-feira (29), pelo Dr. Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Dr. Ricardo Galotti.

Hugo Faria: em transição física para retornar aos treinamentos com o elenco.

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3. 

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O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

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