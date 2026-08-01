Corinthians: Diniz encontra alternativa na defesa com Raniele e André Ramalho Treinador aposta em dupla improvisada para manter equilíbrio na zaga

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O técnico Fernando Diniz promoveu mudanças na escalação do Corinthians para o duelo contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho na sequência da temporada, o treinador decidiu preservar alguns titulares e escalou uma equipe alternativa, com Raniele improvisado na zaga ao lado de André Ramalho no empate sem gols na Neo Química Arena.

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Mesmo com as alterações, o sistema defensivo do Timão apresentou bom desempenho e limitou as ações ofensivas do adversário. A equipe sofreu apenas quatro finalizações, com uma delas no alvo, além de ter permitido somente uma grande chance ao Athletico-PR durante os 90 minutos.

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O sistema defensivo também apresentou números de intensidade na marcação. A equipe comandada por Fernando Diniz registrou 15 desarmes, 16 interceptações e 32 cortes, além de cometer 16 faltas ao longo do confronto disputado na Neo Química Arena.

Com a posse de bola, o Corinthians permitiu 404 passes do Athletico-PR e teve 51% de eficiência nos duelos defensivos. Mesmo com uma equipe bastante modificada, o time conseguiu limitar as ações ofensivas do adversário e manteve a defesa sem sofrer gols.

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Raniele durante a partida contra o Athlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

Raniele acumula funções na equipe de Fernando Diniz

Mesmo atuando fora de sua posição de origem, Raniele teve desempenho positivo na função defensiva. O volante permaneceu em campo durante os 90 minutos, acertou 55 dos 61 passes tentados, com 90,2% de aproveitamento, e também se destacou nos lançamentos, com nove acertos em 12 tentativas de passes longos.

Na parte defensiva, Raniele registrou três desarmes, nove interceptações e duas bolas recuperadas. O jogador venceu 83% dos duelos disputados (10 de 12), além de realizar um drible com 100% de aproveitamento. O volante cometeu duas faltas durante a partida.

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➡️Com time misto, Corinthians empata com o Athletico-PR no Brasileirão

— Foi bem legal (atuar como zagueiro), até pela qualidade do Athletico também. Tem jogadores ali que: Viveros, que está em uma fase excepcional; o Leozinho, também muito rápido e muito difícil de marcar; o Mendoza, também. Então foi bem legal duelar com eles, foi um jogo bem físico, bem duro, e a gente conseguiu neutralizá-los — destacou Raniele durante zona mista após a partida.

— Pós-jogo do Bahia, no outro dia ele (Diniz) já me comunicou isso, que seria possível que eu entrasse na zaga. Prontamente já aceitei e falei para ele que faria tranquilamente. Eu queria também, eu gosto muito de viver essas experiências, gosto de jogar em outras posições e hoje foi bem legal, até pela qualidade do Athletico-PR — seguiu.

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Essa não é a primeira vez que Raniele atua improvisado pelo Corinthians. Recentemente, o volante também foi utilizado como lateral e voltou a ser deslocado para a defesa diante do Athletico-PR.

Em 2026, o jogador soma 36 partidas, sendo 28 como titular, com dois gols marcados. No período, apresenta média de 84% de acerto nos passes, 65% nos lançamentos longos, além de 1,5 desarme e 1,5 interceptação por jogo. Raniele ainda registra 55% de aproveitamento nos duelos, 2,2 bolas recuperadas por partida e nota média de 6,83 no Sofascore.

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— Raniele fez uma das melhores partidas, como foi quando ele jogou improvisado de lateral-direito contra o Vasco. Esse jogador é pouco falado, mas é um baita jogador. Surgiu tarde para o futebol e fez uma baita partida hoje. Marcou um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Viveros, e marcou muito bem. Tanto ele quanto o André Ramalho fizeram uma partida muito boa. Ele se apresentou para o jogo, fez bola longa e achou passes entre linhas. O Raniele é um jogador que, às vezes, passa despercebido, mas, na minha opinião, é um grande jogador — disse o técnico Fernando Diniz após o duelo contra o Athletico-PR.

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Raniele pelo Corinthians

141 jogos (125 titular) 5 gols 2 assistências 0.4 passe decisivo por jogo (52 no total) 5 grandes chances criadas 0.3 dribles certos por jogo (49% de acerto) 81% de acerto no passe 54% de acerto no passe longo 2.0 desarmes por jogo 1.4 interceptações por jogo 2.8 bolas recuperadas por jogo 57% de duelos ganhos 1.2 falta por jogo 35 cartões amarelos Nota Sofascore 6.94

Partida pode recuperar confiança de André Ramalho

André Ramalho vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida do Corinthians após atuações abaixo do esperado. No duelo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro acabou envolvido nos dois gols da equipe carioca e foi apontado como um dos responsáveis pelos problemas defensivos apresentados pelo time.

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No primeiro gol do Botafogo, Arthur Cabral encontrou espaço para finalizar após erro de Gustavo Henrique. André Ramalho poderia ter fechado o caminho do atacante, mas não conseguiu impedir a conclusão da jogada. Já no segundo gol, o defensor não dominou um chutão da defesa adversária, perdeu a posse para Villalba e viu o lance terminar novamente com gol de Arthur Cabral.

Andre Ramalho voltou a ser titular no Corinthians (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Diante do Athletico-PR, porém, o zagueiro teve uma atuação mais segura e ajudou o Corinthians a manter a defesa sem sofrer gols no empate por 0 a 0. André Ramalho permaneceu em campo durante os 90 minutos e apresentou números positivos no setor defensivo.

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O camisa cinco acertou 55 dos 57 passes tentados, venceu 87% dos duelos disputados (7 de 8) e ganhou todas as quatro disputas aéreas que participou. Além disso, registrou nove cortes, dez ações defensivas, não cometeu faltas e recebeu cartão amarelo durante a partida.

— Sobre a questão de jogar com Raniele, foi ótimo. A gente se entende muito bem, independente em qual posição ele joga. Raniele é um cara muito versátil e hoje, mais uma vez, provou a qualidade dele. Fez um grande jogo, anulou os jogadores que estavam do lado dele e foi um prazer jogar com ele — afirmou André Ramalho na zona mista.

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André Ramalho pelo Corinthians

89 jogos (79 titular) 2 gols 1 assistência 1.1 desarmes por jogo 1.0 interceptação por jogo 4.5 cortes por jogo 6.6 ações defensivas por jogo 57% de duelos ganhos (345/600) 63% de duelos aéreos ganhos (192/303) 1.0 falta por jogo 23 cartões amarelos 4 erros defensivos graves Nota Sofascore 7.09

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