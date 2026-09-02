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Romero cobra autocrítica após eliminação do Cruzeiro

O capitão destacou que a equipe precisa refletir

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/09/2026 21:21
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Romero na zona mista da Arena MRV
Romero na zona mista da Arena MRV (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, a Raposa terá apenas o Brasileirão para disputar no restante da temporada. Na zona mista após derrota no clássico, Lucas Romero foi sincero sobre o momento e cobrou autocrítica no Cruzeiro.

– A gente estava bem no jogo, fizemos um bom primeiro tempo. No final, a gente tomou a pressão nas bolas paradas, nos escanteios. Mas, no segundo tempo, a gente começou bem. Criamos chances para conseguir fazer o 2 a 0, talvez caprichar um pouco mais, ter um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar a jogada – avaliou Romero depois da queda do Cruzeiro.

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– Mas, no momento em que a gente teve um jogador expulso, o jogo virou totalmente. Tinha muito tempo pela frente, tinha muito jogo pela frente. Tentamos segurar o resultado, mas, infelizmente, não conseguimos – disse.7

Lucas Romero na Arena MRV
Lucas Romero na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Temos que ser muito autocríticos nesse momento e entender que agora tem só um caminho, que é continuar trabalhando. Diretoria, comissão, jogadores, todo mundo que trabalha no Cruzeiro no dia a dia, tem que dar o máximo para tentar virar esse momento, que não é o melhor nosso, e entender que a gente tem um objetivo: classificar direto para a Libertadores do ano que vem – declarou Romero.

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Atlético-MG x Cruzeiro

O Atlético teve a primeira grande chance em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta do Cruzeiro veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

Aos 27 minutos, após erro de passe na saída, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

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Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol do Cruzeiro. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

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