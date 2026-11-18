Boa noite, torcedor ligado no Lance!. Nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, em São Paulo, Corinthians e Botafogo se enfrentam em duelo importante pela 35ª rodada do Brasileirão na luta contra o rebaixamento. O Timão briga para deixar a Z-4, enquanto o Glorioso quer chegar aos 45 pontos, considerados o número mágico para permanência. Siga ao vivo o tempo real de Corinthians x Botafogo:

* Tempo real em atualização.

O Corinthians vive uma situação mais preocupante. A equipe comandada por Clarence Seedorf aparece na 17ª posição, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Já o Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos conquistados em 34 partidas. Uma vitória sobre o Timão levaria a equipe comandada por Tite aos 45 pontos, pontuação considerada uma referência importante na luta pela permanência na elite nacional.

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