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Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos

Sem Yuri Alberto, Timão deve ter Memphis Depay entre os titulares

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/08/2026 19:53
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Memphis Depay e o técnico Fernando Diniz durante treino
Memphis Depay e o técnico Fernando Diniz durante treino (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians encerrou, na manhã deste sábado (29), a preparação para o clássico contra o Santos, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado neste domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena.

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As atividades no CT Dr. Joaquim Grava começaram com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia e participaram do aquecimento no gramado.

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➡️Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o elenco realizou dois exercícios táticos e também trabalhou jogadas de bola parada.

A tendência é que Memphis Depay seja titular do Corinthians no clássico contra o Santos. Será a primeira vez que o camisa 10 começa entre os 11 iniciais desde a renovação de contrato com o clube.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, André Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. 

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Dúvidas:

  1. Fabrizio Angileri: procedimento odontológico
  2. Yuri Alberto: transição física após lesão muscular
  3. André Ramalho: quadro de labirintite
  4. André: lesão de grau dois na coxa
  5. Carrillo: dores musculares

Ausências confirmadas:

  • Breno Bidon: suspenso e com trauma no joelho
  • Vitinho: cirurgia no menisco do joelho
  • Zakaria Labyad: cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
  • Kayke: cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Como chegam os times?

O Corinthians soma 32 pontos em 24 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe tem oito vitórias, oito empates e oito derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos. Com aproveitamento de 44,4%, o Timão ocupa a 10ª colocação na tabela.

O Santos tem 26 pontos em 23 jogos disputados no Brasileirão. São seis vitórias, oito empates e nove derrotas, além de 33 gols marcados e 36 sofridos. O Peixe apresenta aproveitamento de 37,7% e está na 14ª posição.

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