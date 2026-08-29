Domínguez valoriza reservas do Atlético: 'Aproveitaram a chance' Treinador mandou a campo uma equipe totalmente alternativa diante do Vitória

O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Eduardo Domínguez valorizou o desempenho dos reservas e destacou que os jogadores souberam aproveitar a oportunidade, além de reforçar a importância de o Galo tratar o Brasileirão como uma prioridade na busca por uma vaga na Copa Libertadores.

O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Eduardo Domínguez valorizou o desempenho dos reservas e destacou que os jogadores souberam aproveitar a oportunidade, além de reforçar a importância de o Galo tratar o Brasileirão como uma prioridade na busca por uma vaga na Copa Libertadores.

— Todos os jogadores aproveitaram a possibilidade que tiveram. Sobretudo o que falamos hoje, ontem, quase sempre eu falo que joga o Atlético, e temos que saber como representar o nosso torcedor. Sabemos que a sequência de jogos que temos pela frente são jogos muito difíceis. Se queremos brigar pela vaga na Copa Libertadores temos que enfrentar o Brasileiro como ele merece. Nenhuma partida deixa de ser importante para nós e hoje o time demonstrou isso — disse o treinador

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Domínguez também comentou sobre os jovens formados nas categorias de base que vêm ganhando espaço no elenco profissional. O treinador avaliou que os atletas estão evoluindo e apresentando boas respostas, mas pediu paciência com o processo de desenvolvimento dos jogadores.

— Quando podemos colocar eles é importante para o clube, para o time, mas também, como são garotos da base, temos que ter paciência. E paciência é uma palavra que não está bem utilizada aqui e no mundo do futebol, não há muita paciência. Por mais que o jogador esteja jogando bem, tem que ter a tranquilidade para saber quando tem que jogar. Não são todas as partidas, porque jogar com pressão não é o mesmo. Eles estão crescendo muito, estão bem e esperamos que outros garotos comecem a crescer como estão fazendo eles — disse Domínguez

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Jogadores do Atlético celebram gol x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

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