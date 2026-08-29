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Atlético vence o Vitória no Brasileirão e amplia invencibilidade na temporada

Galo venceu por 2 a 1 e chegou a 13 partidas sem perder

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/08/2026 20:24
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Thiago Borbas e Reinier celebram gol em Atlético x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)
Reinier celebram gol em Atlético x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)
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O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo marcou um gol em cada tempo e construiu uma vantagem confortável, mas o Vitória descontou nos minutos finais. Na primeira etapa, Thiago Borbas abriu o placar, enquanto Reinier ampliou na segunda. Já no fim da partida, Erick marcou para o time baiano, mas a reação não foi suficiente para evitar a vitória atleticana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo marcou um gol em cada tempo e construiu uma vantagem confortável. O Vitória ainda descontou nos minutos finais. Na primeira etapa, Thiago Borbas abriu o placar, enquanto Reinier ampliou na segunda. Já no fim da partida, Erick marcou para o time baiano, mas a reação não foi suficiente para evitar a vitória atleticana.

Com o resultado, o Galo chegou aos 36 pontos e assumiu momentaneamente a 7ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória permanece na 12ª colocação, com 29 pontos somados.

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Atlético-MG x Vitória: como foi o jogo?

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o Atlético controlou as ações e se mostrou confortável no desenvolvimento da partida. Mesmo com uma escalação alternativa, o Galo conseguiu impor seu ritmo, criou as principais oportunidades e encontrou facilidade para chegar ao ataque diante de um Vitória que apresentava dificuldades defensivas.

A superioridade atleticana foi transformada em vantagem aos 25 minutos. Após a cobrança de escanteio, a defesa do Vitória não conseguiu afastar a bola, que sobrou dentro da área para Thiago Borbas. Bem posicionado, o atacante aproveitou a oportunidade e finalizou para abrir o placar para o Galo.

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Thiago Borbas gol x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Thiago Borbas gol x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, com a vantagem no placar, o Atlético administrou a partida e manteve o controle das ações, explorando os contra-ataques e as transições rápidas. Em uma dessas jogadas, Reinier arrancou em velocidade, invadiu a área e marcou um belo gol para ampliar o placar. O Vitória ainda conseguiu descontar nos minutos finais, mas o Galo manteve a vantagem e controlou a partida até o apito final, confirmando a vitória e garantindo mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Reinier comemora gol em Atlético x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier comemora gol em Atlético x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital foi o primeiro gol de Thiago Borbas com a camisa do Atlético. O gol não apenas abriu o placar, mas também deu ao Galo a tranquilidade necessária para administrar a vantagem. A partir daí, a equipe passou a atuar de maneira ainda mais confortável, controlando melhor os espaços e ditando o ritmo da partida diante de um Vitória que encontrava dificuldades para reagir.

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Deu aula 🏅

Reinier foi um dos principais nomes do Atlético na partida. O meia teve atuação bastante participativa, assumindo o protagonismo na construção das jogadas e aparecendo com frequência nas ações ofensivas do Galo. Além da movimentação e da capacidade de criação, foi decisivo no primeiro gol ao dar a assistência para Thiago Borbas e, na segunda etapa, coroou a boa atuação com um belo gol após arrancada individual.

Ficou abaixo 📉

A defesa do Vitória, como um todo, teve uma atuação bastante abaixo. O sistema defensivo apresentou muita dificuldade para conter as investidas do Atlético, principalmente diante da movimentação dos jogadores ofensivos. A equipe se mostrou frágil, pouco compacta e sem a devida sincronia entre os setores, deixando espaços que foram explorados pelo Galo ao longo da primeira etapa.

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Ficha do jogo ✅

Atlético-MG x Vitória
25° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Thiago Borbas, Reinier (CAM) / Erick (VIT)
🟨 Cartões amarelos: Preciado (CAM) / Tarzia (VIT)
🟥 Cartões vermelhos: -

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão e Pascini; Tomás Pérez, Cissé, Alexsander e Reinier; Alan Minda e Thiago Borbas.

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 Vitória (Técnico: Jair Ventura)
 Lucas Arcanjo; Brítez (Matheusinho), Cacá, Luan Cândido e Jemerson; Caíque, Martínez; Pochettino; Tarzia, Marinho e Alex Bruno.

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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