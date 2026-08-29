Atlético vence o Vitória no Brasileirão e amplia invencibilidade na temporada
Galo venceu por 2 a 1 e chegou a 13 partidas sem perder
O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo marcou um gol em cada tempo e construiu uma vantagem confortável. O Vitória ainda descontou nos minutos finais. Na primeira etapa, Thiago Borbas abriu o placar, enquanto Reinier ampliou na segunda. Já no fim da partida, Erick marcou para o time baiano, mas a reação não foi suficiente para evitar a vitória atleticana.
Com o resultado, o Galo chegou aos 36 pontos e assumiu momentaneamente a 7ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória permanece na 12ª colocação, com 29 pontos somados.
Atlético-MG x Vitória: como foi o jogo?
Primeiro tempo
Na primeira etapa, o Atlético controlou as ações e se mostrou confortável no desenvolvimento da partida. Mesmo com uma escalação alternativa, o Galo conseguiu impor seu ritmo, criou as principais oportunidades e encontrou facilidade para chegar ao ataque diante de um Vitória que apresentava dificuldades defensivas.
A superioridade atleticana foi transformada em vantagem aos 25 minutos. Após a cobrança de escanteio, a defesa do Vitória não conseguiu afastar a bola, que sobrou dentro da área para Thiago Borbas. Bem posicionado, o atacante aproveitou a oportunidade e finalizou para abrir o placar para o Galo.
Segundo tempo
Na segunda etapa, com a vantagem no placar, o Atlético administrou a partida e manteve o controle das ações, explorando os contra-ataques e as transições rápidas. Em uma dessas jogadas, Reinier arrancou em velocidade, invadiu a área e marcou um belo gol para ampliar o placar. O Vitória ainda conseguiu descontar nos minutos finais, mas o Galo manteve a vantagem e controlou a partida até o apito final, confirmando a vitória e garantindo mais três pontos no Campeonato Brasileiro.
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Lance Capital 💡
O lance capital foi o primeiro gol de Thiago Borbas com a camisa do Atlético. O gol não apenas abriu o placar, mas também deu ao Galo a tranquilidade necessária para administrar a vantagem. A partir daí, a equipe passou a atuar de maneira ainda mais confortável, controlando melhor os espaços e ditando o ritmo da partida diante de um Vitória que encontrava dificuldades para reagir.
Deu aula 🏅
Reinier foi um dos principais nomes do Atlético na partida. O meia teve atuação bastante participativa, assumindo o protagonismo na construção das jogadas e aparecendo com frequência nas ações ofensivas do Galo. Além da movimentação e da capacidade de criação, foi decisivo no primeiro gol ao dar a assistência para Thiago Borbas e, na segunda etapa, coroou a boa atuação com um belo gol após arrancada individual.
Ficou abaixo 📉
A defesa do Vitória, como um todo, teve uma atuação bastante abaixo. O sistema defensivo apresentou muita dificuldade para conter as investidas do Atlético, principalmente diante da movimentação dos jogadores ofensivos. A equipe se mostrou frágil, pouco compacta e sem a devida sincronia entre os setores, deixando espaços que foram explorados pelo Galo ao longo da primeira etapa.
Ficha do jogo ✅
Atlético-MG x Vitória
25° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Thiago Borbas, Reinier (CAM) / Erick (VIT)
🟨 Cartões amarelos: Preciado (CAM) / Tarzia (VIT)
🟥 Cartões vermelhos: -
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão e Pascini; Tomás Pérez, Cissé, Alexsander e Reinier; Alan Minda e Thiago Borbas.
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Brítez (Matheusinho), Cacá, Luan Cândido e Jemerson; Caíque, Martínez; Pochettino; Tarzia, Marinho e Alex Bruno.
🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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