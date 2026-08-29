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Artur Jorge diz que Cruzeiro reagiu mal a gol sofrido: 'Equipe se desestabilizou'

O técnico avaliou ainda que a Raposa não mereceu vencer

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/08/2026 23:53
Atualizado há 17 minutos
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Artur Jorge em São Januário
Artur Jorge em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O técnico Artur Jorge avaliou a derrota do Cruzeiro por 3 a 1 para o Vasco na noite deste sábado (29), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua visão, a equipe mineira se desestabilizou depois do primeiro gol sofrido.

– Sobre a questão das modificações, são necessárias em relação ao Vasco, que tem que competir nesse mês em três competições. Estamos com o Brasileiro e a Copa do Brasil agora. Lembrar que, de repente, nos últimos jogos que fizemos mais de cinco alterações, foram três partidas, Mirassol, Corinthians e hoje. Em nove pontos, fizemos seis. Temos que conseguir ter uma abrangência no olhar – analisou o técnico.

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– Hoje, de fato, tivemos mais dificuldades, reagimos mal ao gol sofrido. Até lá tivemos um jogo equilibrado, tivemos nossos momentos, nossas oportunidades. Depois disso, a equipe se desestabilizou um pouco emocionalmente. Do outro lado aconteceu o contrário. Mas hoje não merecemos ganhar. Precisamos ser mais intensos, os últimos jogos dizem isso. Precisamos se mais intensos com e sem bola, ser mais intensos nos duelos. Hoje não tivemos vantagem nesse tipo de jogo – complementou Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.

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Vasco x Cruzeiro

Jogando em casa e contra um Cruzeiro reserva, o Vasco partiu para cima e dominou o primeiro tempo. Depois de insistir e exigir sete defesas do goleiro Otávio em 45 minutos, o Cruzmaltino conseguiu abrir o placar em jogada rápida.

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Aos 33 minutos, Tchê Tchê avançou pela direita e deixou Mateus Henrique no chão. O meia cruzeirense tentou afastar a bola, mas ela sobrou para o vascaíno, que chutou entre a trave e o goleiro celeste para abrir o placar.

Matheus Henrique conduz bola
Matheus Henrique conduz bola (Foto: Thaís Magalhães / Cruzeiro)

Na segunda etapa, os cariocas precisaram de apenas dez minutos para ampliar o marcador. Piton alçou bola na área, Cuesta deixou passar, e Lucas Freitas, livre dentro da área, chutou sem chances para Otávio.

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Com a entrada de Matheus Pereira, o Cruzeiro passou a ter mais a bola e a chegar ao ataque. Ainda assim, o camisa 10 não foi suficiente para transformar o setor ofensivo celeste, que continuava cedendo espaços para a transição vascaína. Nos minutos finais do duelo, David fez 3 a 0 para os donos da casa e Felipe Morais diminuiu.

Agora, as duas equipes focam atenções na Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na terça-feira (1º), fora de casa, enquanto o Vasco viaja à Bahia para enfrentar o Vitória no Barradão. Enquanto os mineiros precisam vencer, os cariocas jogam com a vantagem de um gol.

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