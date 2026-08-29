Time reserva: confira escalação do Cruzeiro contra o Vasco
O Cruzeiro pode entrar no G4 em caso de vitória em São Januário
O técnico Artur Jorge poupou alguns jogadores titulares na escalação do Cruzeiro para o jogo deste sábado (29), contra o Vasco. As equipes se enfrentam às 21h20 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.
Para o duelo, o comandante terá apenas uma baixa por suspensão. Fabrício Bruno recebeu cartão amarelo contra o Flamengo e está fora do combate.
Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus, Rojas; Zé Lucas, Mateus Henrique, Kenji; João Costa, Lucho Rodríguez e Neyser.
Do time titular, apenas Otávio e Jonathan Jesus aparecem no 11 inicial. Zé Lucas e Lucho Rodríguez ganham oportunidade no time titular.
Do time titular, Artur Jorge sequer levou para o Rio de Janeiro Arroyo e Gerson. Ambos foram poupados de olho na partida de terça-feira, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.
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Vasco x Cruzeiro em horário atípico
Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), pela 25ª rodada do Brasileirão Série A, em um horário diferente dos costumeiros no futebol brasileiro: 21h20. O motivo para a partida em São Januário começar nesse horário atípico está diretamente ligado ao período eleitoral.
Isso porque, além do Premiere e da Cazé TV, a partida também será transmitida em canal aberto pela Record TV. Nesta sexta-feira (28), começou o período de propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV aberta. Até a realização do primeiro turno das eleições, ela será exibida de segunda a sábado, das 20h30 às 20h55.
Tudo sobre Vasco x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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