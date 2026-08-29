Reinier celebra gol e assistência e destaca confiança do Atlético Camisa 19 foi o grande destaque da vitória por 2 a 1

O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um gol e uma assistência, Reinier foi o grande destaque da partida. Após o jogo, o meia celebrou o resultado, sua atuação e, principalmente, a oportunidade dada aos jogadores que vinham tendo menos minutos para mostrarem o trabalho realizado no dia a dia.

O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um gol e uma assistência, Reinier foi o grande destaque da partida. Após o jogo, o meia celebrou o resultado, sua atuação e, principalmente, a oportunidade dada aos jogadores que vinham tendo menos minutos para mostrarem o trabalho realizado no dia a dia.

— Eu acho que esse jogo foi uma oportunidade para todos que não estavam jogando, mas estavam trabalhando muito durante a semana. Então, era um jogo importante para o Galo no Brasileiro e para a gente também ganhar essa confiança e continuar com os jogos seguidos de vitória. Estou muito feliz pelo Thiago, o primeiro gol dele com a camisa do Galo, feliz de ter ajudado com a assistência, e também fiz um gol, estou muito feliz.

continua após a publicidade

Reinier também destacou a importância de manter a invencibilidade e ajudar a equipe a seguir em alta. Para o meia, a vitória sobre o Vitória foi apenas o primeiro passo antes do grande objetivo da semana: o clássico contra o Cruzeiro, na quarta-feira, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

— Eu acho que agora é continuar trabalhando, o primeiro passo foi dado hoje e agora a gente tem que pensar já no clássico na Copa do Brasil, que é o nosso objetivo também.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.