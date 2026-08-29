Reinier celebra gol e assistência e destaca confiança do Atlético
Camisa 19 foi o grande destaque da vitória por 2 a 1
O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um gol e uma assistência, Reinier foi o grande destaque da partida. Após o jogo, o meia celebrou o resultado, sua atuação e, principalmente, a oportunidade dada aos jogadores que vinham tendo menos minutos para mostrarem o trabalho realizado no dia a dia.
— Eu acho que esse jogo foi uma oportunidade para todos que não estavam jogando, mas estavam trabalhando muito durante a semana. Então, era um jogo importante para o Galo no Brasileiro e para a gente também ganhar essa confiança e continuar com os jogos seguidos de vitória. Estou muito feliz pelo Thiago, o primeiro gol dele com a camisa do Galo, feliz de ter ajudado com a assistência, e também fiz um gol, estou muito feliz.
Reinier também destacou a importância de manter a invencibilidade e ajudar a equipe a seguir em alta. Para o meia, a vitória sobre o Vitória foi apenas o primeiro passo antes do grande objetivo da semana: o clássico contra o Cruzeiro, na quarta-feira, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
— Eu acho que agora é continuar trabalhando, o primeiro passo foi dado hoje e agora a gente tem que pensar já no clássico na Copa do Brasil, que é o nosso objetivo também.
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