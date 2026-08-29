Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Vitória Como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo marcou um gol em cada tempo e construiu uma vantagem confortável. O Vitória ainda descontou nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota. Na primeira etapa, Thiago Borbas abriu o placar, enquanto Reinier ampliou na segunda. Já no fim da partida, Erick marcou para o time baiano. Como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!

O Atlético venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo marcou um gol em cada tempo e construiu uma vantagem confortável. O Vitória ainda descontou nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota. Na primeira etapa, Thiago Borbas abriu o placar, enquanto Reinier ampliou na segunda. Já no fim da partida, Erick marcou para o time baiano. Como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!

Atlético-MG x Vitória: como foi o jogo?

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o Atlético controlou as ações e se mostrou confortável no desenvolvimento da partida. Mesmo com uma escalação alternativa, o Galo conseguiu impor seu ritmo, criou as principais oportunidades e encontrou facilidade para chegar ao ataque diante de um Vitória que apresentava dificuldades defensivas.

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A superioridade atleticana foi transformada em vantagem aos 25 minutos. Após a cobrança de escanteio, a defesa do Vitória não conseguiu afastar a bola, que sobrou dentro da área para Thiago Borbas. Bem posicionado, o atacante aproveitou a oportunidade e finalizou para abrir o placar para o Galo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, com a vantagem no placar, o Atlético administrou a partida e manteve o controle das ações, explorando os contra-ataques e as transições rápidas. Em uma dessas jogadas, Reinier arrancou em velocidade, invadiu a área e marcou um belo gol para ampliar o placar. O Vitória ainda conseguiu descontar nos minutos finais, mas o Galo manteve a vantagem e controlou a partida até o apito final, confirmando a vitória e garantindo mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

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