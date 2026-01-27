Tironi no Lance!: vai começar o Brasileiro. O que esperar dos paulistas?
O Brasileiro começa nesta quarta-feira em um calendário completamente inédito em que o principal torneio nacional do calendário vai dividir atenções com os estaduais, que estão rolando há algumas semanas.
Os quatro grandes clubes de São Paulo entram na competição com perspectivas bem diferentes. O que esperar de cada um deles?
CORINTHIANS
O atual campeão paulista e da Copa do Brasil não terá o Brasileiro como prioridade porque o elenco não permitirá que brigue pelo título. E esta não é uma má notícia para o corintiano, pelo contrário. Sem o peso do título nacional, o Corinthians poderá atuar na temporada da maneira que mais se sente à vontade: depositando todas as suas energias em partidas específicas. A primeira é a SuperCopa contra o Flamengo, semana que vem. Não pense que Dorival e sua turma estão pensando no Nacional neste momento e nem em outro ao longo do ano. Afinal, também tem a Libertadores para ser jogada. Corinthians e Dorival são um casamento perfeito para este tipo de estratégia, ficar em jogos específicos. O Brasileiro será apenas um compromisso tedioso para o Corinthians.
PALMEIRAS
Devendo para sua torcida diante de um investimento estupendo feito na temporada passada que não se refletiu em conquistas, o Palmeiras entra no Brasileiro em busca do título. Mas sabe que os bons campeonatos que fez nas últimas temporadas não são mais suficientes para a conquista. Isso porque a concorrência sobretudo do Flamengo é muito forte. Abel sabe disso e sabe também que há uma Libertadores no caminho. Mas, diferentemente do Corinthians, vai com tudo no Nacional. Tem elenco para brigar pelo título, mas Abel Ferreira ainda precisa encontrar soluções de jogo em seu elenco estrelado. Jogador não falta.
SANTOS
Trata-se da maior incógnita entre os grandes paulistas. O elenco não é ruim, mas o jogo em campo não flui desde a temporada passada em que brigou para não cair. Faz um Paulista no máximo modesto, Vojvoda já é questionado e o ponto de interrogação fica mais evidente ainda quando se pensa em Neymar, ainda fora de jogo, se recuperando de contusão. Qual Neymar entrará em campo no Brasileiro? Tentará jogar tudo o que consegue para beliscar uma vaga na Copa? Ainda tem saúde para fazer isso? E se não for convocado, vai sentir o baque e relaxar? Muito do ano santista passa por Neymar. E o jogador é um mistério absoluto.
SÃO PAULO
Vivendo a maior crise institucional de sua história, a luta do São Paulo no Brasileiro é pelos 45 pontos. A meta não foi dita por um torcedor mais pessimista, mas pelo próprio treinador Hernan Crespo. A declaração caiu mal e ele recebeu uma bronca pública do novo mandatário Harry Massis, que exige mais ambição.
Devendo salários aos jogadores, sem dinheiro para contratações e muito encalacrado no Campeonato Paulista, o São Paulo luta de fato, apenas para não cair.
E ainda terá de conviver com outro abacaxi, a chance de rebaixamento no Paulista, que é real.
