O zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi foi apresentado como novo reforço do Botafogo nesta sexta-feira (13), em coletiva de imprensa realizada no Estádio Nilton Santos. O jogador vestirá a camisa 5.

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O defensor chega ao Rio de Janeiro com contrato de empréstimo até o final da temporada e opção de compra. Ele pertence ao São Paulo, time que defende desde 2022.

— Tem uma família incrível dentro do clube, não só de jogadores, mas pessoas que trabalham aqui no dia a dia e dá para perceber isso. Então a recepção foi incrível. Tem muitos estrangeiro, acho que isso ajuda bastante, mas os brasileiros foram muito legais e pouco a pouco vou conhecendo eles e me adaptando. Assim também fomos nos conhecendo, tanto dentro quanto fora de campo, e isso é muito importante. Maravilhoso, estou feliz e também agradecido pela recepção de todos os meus companheiros. — disse Ferraresi sobre o Botafogo.

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Questionado sobre esquema de jogo, o atleta se disse confortável para atuar tanto em uma formação com três zagueiros, quanto com quatro.

— Ao longo da minha trajetória jogávamos, na maioria das vezes, com linha de 4. E tive a sorte de que, no último tempo, no São Paulo com professor Hernan, quando cheguei, testávamos tanto a linha de 3. Ultimamente posso falar que estou acostumado a esse sistema. Vai ajudar abstante porque estsou acostumado, mas em linha de quaro me sinto confortável. Na formação que o professor escolher, estarei confortável.

Ferraresi é apresentado no Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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